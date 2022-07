Koppel verliest vier kinderen in Kentucky na ‘een van de meest verwoestende overstromingen’, al 25 doden

De zeer zware overstromingen in de Amerikaanse staat Kentucky hebben al minstens 25 mensenlevens geëist en meer dan 250 mensen zijn vermist. ‘Het zal voor veel gezinnen jaren duren om alles te herstellen.’

Het gebied heeft te maken gekregen met zware stormen en regenbuien. In een periode van 24 uur viel 13 tot 25 centimeter neerslag. Gouverneur Andy Beshear heeft voor delen van Kentucky de noodtoestand uitgeroepen. Hij vreest dat het dodental nog wekenlang zal oplopen.

Beshear spreekt in een verklaring van ‘een van de ergste en meest verwoestende overstromingen in de geschiedenis van Kentucky’. Volgens hem zullen honderden mensen hun huis verliezen. Veel wegen zijn op dit moment onbegaanbaar en vrijdagavond zaten zo’n 20.000 mensen in het gebied nog zonder stroom.

Het leger en de politie zijn ingezet om mensen met helikopters en boten te evacueren en van daken te halen waar zij naartoe zijn gevlucht. Volgens Beshear is de materiële schade enorm. ‘Voor veel gezinnen zal het waarschijnlijk maanden, of zelfs jaren duren om alles weer te herstellen.’

Vier kinderen uit één gezin

Onder de 25 dodelijke slachtoffers zijn minstens zes kinderen, van wie er vier uit hetzelfde gezin komen. The New York Times schrijft dat het gezin zich zo snel mogelijk klaarmaakte om te vertrekken toen het overstromingsalarm om twee uur ’s nachts afging, maar toen de vier kinderen aangekleed waren, begon het water al in hun trailer te lopen. De moeder, Amber Smith, en vader, Riley Noble, besloten om samen met de kinderen op het dak te kruipen.

Toen de trailer niet veel later dreigde te kantelen door het kolkende water, moest het gezin op zoek naar een stevigere houvast. Uiteindelijk wisten ze zich vast te klampen aan een boom en aan elkaar, maar de stroming was te sterk en de kinderen werden meegesleurd door het water. ‘Ze werden een voor een uit de armen van hun ouders getrokken.’ De lichamen van de kinderen, Maddison (8), Riley Jr. (6), Nevaeh (4) en Chance (2), werden later teruggevonden. De ouders overleefden de natuurramp.

Het is de tweede keer in ruim zeven maanden tijd dat Kentucky wordt getroffen door een natuurramp. In december vorig jaar werd de staat getroffen door tornado’s. Tientallen mensen kwamen daarbij om het leven en honderden mensen raakten gewond.