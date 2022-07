Eerste overlijden door apenpokken in Europa

In Spanje zou een dodelijk slachtoffer gevallen zijn na een geval van besmetting met apenpokken. Dat melden lokale media. Ook in Brazilië is dode te betreuren. Het zou gaan om de eerste bevestigde dodelijke gevallen buiten Afrika.

Over het sterfgeval in Spanje bericht onder andere El Mundo, op basis van overheidsbronnen. Over het slachtoffer zijn geen details bekend.

Spanje geldt als zwaar getroffen door de ziekte, met inmiddels 4.298 bevestigde gevallen. Van de 3.750 besmette personen over wie informatie beschikbaar is, werden er 120 in het ziekenhuis opgenomen en stierf er dus een.

Brazilië

Eerder op de dag werd het eerste sterfgeval buiten Afrika bevestigd. Het gaat om een 41-jarige man in Brazilië. Dat werd bevestigd door de lokale autoriteiten.

De man lag in het ziekenhuis voor andere ernstige klinische aandoeningen, aldus het gezondheidsdepartement van de staat Minas Gerais. De patiënt had volgens lokale media ernstige immuniteitsproblemen.

Volgens het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid telt Brazilië bijna 1.000 gevallen van het apenpokkenvirus, vooral dan in de staten Sao Paulo en Rio de Janeiro. Het eerste geval was vastgesteld op 10 juni, bij een man die in Europa was geweest.

Internationaal gevaar

De ziekte is al vastgesteld in 78 landen. Europa is goed voor 70 procent van de gevallen. In Afrika vielen al vijf doden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) had de apenpokken uitgeroepen tot ‘een internationaal gevaar voor de volksgezondheid’. Die status is het hoogste waarschuwingsniveau van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Wie apenpokken oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaat een uitslag met blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet heel erg ziek van een infectie. Het virus treft momenteel vooral mannen die seks hebben met mannen, maar het is geen geslachtsziekte. Het virus verspreidt zich via huid-op-huidcontact. Iedereen kan het virus oplopen.