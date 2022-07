San Francisco roept ‘rampenplan’ uit voor apenpokken

In de stad waar de lgtbi-gemeenschap ooit hard werd getroffen door hiv, ontstaat nu alarm over apenpokken. Mensen smeken om vaccins die er niet zijn.

De burgemeester van San Francisco heeft de lokale noodtoestand uitgeroepen vanwege de apenpokken. Die gaat in op maandag 1 augustus. De stad wil meer personeel oproepen om de uitbraak onder controle te krijgen, en ook grotere budgetten vrijmaken. Sluitingen, zoals voor het coronavirus, staan niet op de agenda. Burgemeester London Breed deed ook een opvallende oproep om ‘snel vaccins naar San Francisco’ te krijgen. ‘We worden disproportioneel getroffen’, klinkt het. ‘Dit is een volksgezondheidscrisis.’

Dat alles speelt in op de onrust en frustratie bij de lgbt-gemeenschap, en vooral homoseksuele mannen. Velen willen graag een vaccin tegen apenpokken, maar die zijn amper te krijgen. Volgens Breed heeft de stad 35.000 vaccins nodig om kwetsbare groepen te beschermen, maar kreeg het er nog geen 9.000. Mensen staan lang in de rij om de schaarse spuitjes te krijgen.

Virus overal in afvalwater

Op dit moment zijn er in San Francisco ‘maar’ 281 gevallen gedetecteerd, maar het virus wordt al overal teruggevonden in het afvalwater. Dat wijst op een bredere verspreiding van nog niet gediagnosticeerde gevallen. In de VS zijn er op dit moment 4.600 gevallen en de curve gaat steil omhoog. Ook New York noemde de apenpokken zopas een ‘nakende dreiging’, waardoor het sneller kan aankloppen bij de federale regering om noodsteun.

De situatie roept bij veel Amerikanen pijnlijke herinneringen op aan de jaren tachtig, toen hiv rondwaarde en de autoriteiten de situatie lieten betijen. Homoseksuelen bestormden toen televisiestudio’s en ketenden zich vast aan beursgebouwen om meer medische zorg af te dwingen.