De Amerikaanse luchtvaartpionier Amelia Earhart wordt voortaan herdacht in het Amerikaanse Capitool. Earhart vloog in 1937 als eerste solovrouw over de Atlantische Oceaan. Het record van de langste vlucht rond de evenaar kon ze niet verzilveren. In de laatste kilometers van haar poging verdwenen de piloot en haar navigator Fred Noonan spoorloos. In 1939 werd Earhart doodverklaard.