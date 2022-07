Golf van executies overspoelt Iran: Mensenrechtengroepen trekken aan alarmbel

Sinds het begin van het jaar heeft Iran al zeker 251 mensen geëxecuteerd. Dat zeggen mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Abdorrahman Boroumand Center. ‘Als het zo doorgaat, wordt straks de kaap van 314 executies van vorig jaar al overschreden.’

‘De Iraanse autoriteiten zijn begonnen aan een executiegolf, waarbij tussen 1 januari en 30 juni 2022 al minstens 251 mensen om het leven zijn gekomen.’ Dat zeggen mensenrechtenorganisaties Amnesty International en het Abdorrahman Boroumand Centrum voor Mensenrechten in Iran in een gezamenlijk persbericht. Het werkelijk aantal geëxecuteerden ligt waarschijnlijk nog veel hoger.

Waar de organisaties wel zeker van zijn, is dat van de 251 bevestigde doden zeker 146 veroordeeld waren voor moord. Minstens 86 werden geëxecuteerd wegens drugsgerelateerde misdaden. Die terdoodveroordelingen worden volgens een VN-rapport systematisch toegepast voor misdaden die volgens het internationaal recht ‘niet ernstig’ zijn. Bovendien worden de geëxecuteerden berecht via oneerlijke processen.

Tijdens het eerste halfjaar hebben de Iraanse autoriteiten gemiddeld minstens één persoon per dag gedood. Op 23 juli werd volgens Amnesty een man in de zuidelijke Fars-provincie voor het eerst sinds de uitbraak van COVID-19 publiekelijk geëxecuteerd. ‘De staatsmachinerie voert in het hele land op grote schaal moorden uit in een afschuwelijke aanslag op het recht op leven’, zegt Diana Eltahawy, plaatsvervangend regionaal directeur voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika bij Amnesty International.

De golf executies toont volgens Roya Boroumand, directeur van de Iraanse ngo Abdorrahman Boroumand Centre, aan dat het Iraanse regime ‘uit de pas loopt met de rest van de wereld. 144 landen hebben de doodstraf wettelijk of in de praktijk al van tafel geveegd. De Iraanse autoriteiten moeten onmiddellijk een officieel moratorium op executies instellen met het oog op de volledige afschaffing van de doodstraf.’

De cijfers die door beide ngo’s zijn samengesteld, zijn gebaseerd op diverse bronnen, waaronder gevangenen, familieleden van geëxecuteerden, mensenrechtenactivisten, journalisten, en verslagen van zowel staatsmedia als onafhankelijke media en mensenrechtenorganisaties.