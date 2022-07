Elektromechanische ingenieurs van de Rice University in Houston vormden de poten van overleden spinnen om tot mechanische grijpers.

Het lab van assistent-professor Daniel Preston specialiseert zich in zachte robotsystemen, die vaak gebruikmaken van niet-traditionele materialen in plaats van harde kunststoffen, metalen of elektronica. De experimenten met spinnen passen dus in zijn onderzoekslijn.

De kadavers die in het lab van Preston werden gebruikt, waren wolfspinnen. Uit tests bleek dat zij in staat waren meer dan 130 procent van hun eigen lichaamsgewicht op te tillen. De onderzoekers lieten de grijpers - de spinnenpoten dus - voorwerpen verplaatsen en andere spinnen optillen.