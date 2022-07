Xi waarschuwt Biden ‘niet met vuur te spelen’ wat betreft Taiwan

De Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse collega Joe Biden hebben donderdag telefonisch met elkaar overlegd. Xi waarschuwde de Verenigde Staten in het gesprek opnieuw om zich niet te mengen in de relatie van zijn land met Taiwan.

Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. De twee leiders spraken twee uur en twintig minuten met elkaar.

‘De wil van het volk kan niet getrotseerd worden en degenen die met vuur spelen zullen erdoor omkomen’, aldus Xi. Hij herinnerde Biden ook aan het ‘een-China’-beleid van de VS, wat ervan uitgaat dat Taiwan deel is van China en niet onafhankelijk. Het land staat officieel onder bewind van de Volksrepubliek China, maar heeft een eigen grondwet en democratisch verkozen leiders.

Ook benadrukte Xi dat China sterk gekant is tegen Taiwanese onafhankelijkheid en inmenging in die kwestie van buitenaf. Washington onderhoudt officieel geen diplomatieke relaties met Taiwan.

Biden waarschuwde Xi op zijn beurt voor militair ingrijpen in Taiwan, iets waar de Chinese leider in oktober 2021 openbaar op zinspeelde toen hij tijdens de jaarlijkse partijbijeenkomst de hereniging van China met Taiwan ‘een historische taak’ noemde ‘die moet en zál worden voltrokken.’

Sindsdien heeft hij het verlangen om Taiwan officieel bij de Volksrepubliek China in te lijven meerdere keren herhaald. Eind mei liet Biden zich tijdens een persconferentie ontvallen dat de VS militair in zouden grijpen wanneer China Taiwan binnen zou vallen.

Nancy Pelosi

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is van plan om in augustus af te reizen naar Taiwan, naar eigen zeggen omdat het ‘belangrijk voor [de VS] is om Taiwan te steunen’. Een dergelijk bezoek zou internationaal algemeen geïnterpreteerd worden als steunbetuiging van de VS aan het land. Biden heeft over de reis niet meer gezegd dan dat ‘het leger het geen goed idee vindt’.

Pelosi interpreteerde die uitspraak als ‘misschien is het leger bang dat ons vliegtuig wordt neergeschoten of zoiets door de Chinezen’. Peking heeft laten weten dat het met ‘resolute en krachtige’ maatregelen zal reageren op een bezoek van Pelosi aan Taiwan, waaronder het instellen van een vliegverbod rond het eiland.

Haar reis stond oorspronkelijk gepland voor april, maar kon toen niet doorgaan, omdat Pelosi besmet raakte met het coronavirus. De voorzitter zou de eerste hooggeplaatste Amerikaanse overheidsfunctionaris zijn die Taiwan bezoekt sinds 1997, toen een van haar voorgangers, de Republikein Newt Gingrich, naar het eiland afreisde.

Verdiepen

Joe Biden liet na afloop van het telefoongesprek van donderdag in een tweet weten dat de hij het met zijn ambtsgenoot over ‘verantwoordelijk omgaan met onze verschillen’ en het ‘verdiepen’ van de communicatie tussen de twee landen had gehad.

Today I spoke with President Xi Jinping of the People’s Republic of China as part of our efforts to deepen lines of communication, responsibly manage our differences, and address issues of mutual interest. pic.twitter.com/mwIeg35h8j — President Biden (@POTUS) July 28, 2022

Het was de vijfde keer dat de twee wereldleiders elkaar spraken, sinds Biden de president van de Verenigde Staten is. De twee leiders plannen naar aanleiding van het telefoongesprek van donderdag een persoonlijke ontmoeting, aldus het Witte Huis.