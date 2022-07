Samuel Alito, die vorige maand Roe v. Wade ongedaan maakte, kreeg kritiek van prominenten over de hele wereld. De conservatieve rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof wijst die nu van de hand. ‘Boris Johnson betaalde de prijs voor zijn kritiek al.’

Alito was vorige week donderdag aanwezig op een bijeenkomst over godsdienstvrijheid in Rome. De beelden van zijn betoog werden donderdag pas vrijgegeven door de Notre Dame Law School.

Hij haalt er onder meer de opstappende Britse premier Boris Johnson door het slijk: ‘Een van de critici was Boris Johnson, maar hij betaalde de prijs ervoor’. Ook de speech van prins Harry was hem niet ontgaan en werd bespot.