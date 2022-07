Er passeerden deze week alweer heel wat opmerkelijke uitspraken de revue. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Het is zuur om op deze manier uitgeschakeld te worden. Dikke kaka.’

Red Flame Julie Biesmans uit haar teleurstelling (bij Sporza) nogal plastisch.

‘It’s a shit question.’

Ook Wout van Aert uit nogal plastisch zijn teleurstelling op de vraag of de resultaten van de Jumbo-ploeg in de Tour wel te vertrouwen zijn.

‘Dertig seconden wil je niet verliezen, maar shit happens.’

Wielrenster Demi Vollering lokaliseert haar teleurstelling op dezelfde plek als Biesmans en Van Aert. (in Het journaal)

‘Het was een mooie comeback na een fucking shit day gisteren.’

De Deense Cecilie Utrupp Ludwig doet er na haar ritwinst in de Tour nog een hoopje bovenop.

‘Ik heb het tot nu toe goed kunnen verbergen. Ik heb twee dagen niets kunnen eten en ben alleen maar naar de wc geweest. Ik ben ook gestopt langs de kant, Ik weet niet of mensen dat hebben gezien, maar dat was niet heel relaxed.’

Ook als ze in de shit zit, overklast Annemiek van Vleuten alles en iedereen (in De Standaard)

‘Ik moest echt mijn kot uitkuisen om mee te kunnen.’

Met al die fecaliën in de sport mag het niet verbazen dat Yves Lampaert werk aan de winkel had. (in Vive le vélo)

‘Ik werd opgebeld door een boerin die in uitwerpselen was gestapt. Het was duidelijk van menselijke oorsprong, aangezien er wc-papier rond lag. Bleek dat de scouts al die dagen geen toilet hadden gebruikt en met veertig man hun ding deden in de natuur rondom het terrein.’

Ook de burgemeester van La Roche-en-Ardennes moest met een kuisploeg aan de slag omdat een groep scouts uit Wilrijk het kamperen in de vrije natuur nogal vrij had geïnterpreteerd. Ze moeten in La Roche nochtans wel iets gewoon zijn inzake deze materie, want Luik-Bastenaken-Luik passeert daar. (in Het Laatste Nieuws)

‘Ge moogt ook zelf een keer rijden als het zo gemakkelijk is.’

Geen shit, fuck of kak bij Lotte Kopecky, ook al was ze allerminst opgezet met de opmerking van een journalist dat Marianne Vos in de Tour de France Femmes wél aan de tussensprint had meegedaan en zij niet.

‘Goed spul: we hebben oud spul, ouder spul en alleroudst spul.’

Kiss-frontman Paul Stanley (70) voorspelde de Amsterdammers in NRC Handelsblad wat ze konden verwachten op het afscheidsconcert van de band in de Ziggo Dome. Sporters en scouts zouden zeggen: de shit!

‘Als ik met een vriend of een wildvreemde praat, voel ik soms een gloed over me heen komen, vergelijkbaar met een klein orgasme.’

Nieuwsanker Wim De Vilder is graag onder de mensen (in De Morgen).

‘Sergej en ik zijn vrienden en waren gisteren nog samen op een feestje.’

Tesla-topman Elon Musk ontkent de bewering in The Wall Street Journal dat hij een affaire gehad zou hebben met de vrouw van Google-oprichter Sergej Brin (op Twitter).

‘Ik heb verdorie meer bij mijn bloemkolen dan bij mijn vrouw geslapen dit voorjaar.’

Ook de West-Vlaamse groenteteler Bart Vanneste heeft niets gehad met de vrouw van Google-oprichter Sergej Brin. (in De Standaard)

‘Als boerin ben je wel snel versleten.’

Switch-kandidaat Steven deed maandag op Eén een sterke uitspraak over zijn 57-jarige moeder. ‘Ze zegt dat zelf’, voegde hij er nog aan toe. Voor je het weet gaat je man dan slapen bij de bloemkolen.

‘Mensen willen vooruit. En de politieke wereld is in mijn ogen daarin totaal niet mee geëvolueerd.’

Aldus premier Alexander De Croo (Open VLD) in De Standaard. Maar zijn er dan werkelijk tijden geweest waarin de mensen achteruit wilden? Connor Rousseau evolueert in elk geval wél mee en heeft de naam van zijn partij net op tijd veranderd.

‘Ik ken werkelijk niemand die nog nooit een jointje heeft geprobeerd.’

Wat is dat toch met de burgemeesters? De Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) trok vorige week nog aan een (nep)joint en nu pleit zijn Brusselse collega Philippe Close (PS) in een interview met de Nederlandse krant NRC voor de tweede keer in twee weken voor de legalisatie van cannabis. Misschien willen ze net als de mensen vooruit?

‘Ik wil er altijd uitzien zoals op mijn sociale media.’

Anouk Matton overweegt een tweede borstvergroting om eruit te zien zoals op haar sociale media. Maar waarom ziet ze er op haar sociale media dan niet uit zoals ze eruitziet zonder tweede borstvergroting? (in het tv-programma Chasing beauty: Perfectie te koop?)

‘Het circuit Paul Ricard in Zuid-Frankrijk heeft niet alleen de uitstraling van een lege expohal, het zorgt ieder jaar ook voor een logistieke nachtmerrie.’

Formule 1-watcher Gert Vermersch denkt (in Het Nieuwsblad) dat Francorchamps een streepje voor heeft op Frankrijk met het oog op één vrij plaatsje op de kalender van 2023.

‘Mag ik hierna dan champagne gaan drinken?’

Raymond van het Groenewoud (72) sloot de Gentse Feesten af met een concert van meer dan zeven uur.