Wat eten we volgende week? Schelpenpasta en andere vakantiesouvenirs

Foto’s breng ik steeds minder mee van mijn reizen: alle landschappen, natuurfenomenen en architectuurdetails staan al online. Maar de smaken van een reis kun je achteraf niet snel even googelen, dus sprokkel ik die onderweg graag bijeen – zeezout met dennentopjes, vlierbloesemgelei, de thee die ik in onze Airbnb leerde kennen – of probeer ik ze in mijn eigen keuken te reproduceren. Ook al smaakt het thuis soms dramatisch anders, het is een fijne manier om het zwervende leven te eren. Hieronder: zeven recepten die geïnspireerd zijn door vakantieherinneringen.

MAANDAG

Puree + garnalen = hemel

Karnemelkstampers met garnalen, een van de fijnste specialiteiten van de Belgische kust, is veel minder dan tomaat-garnaal uitgezwermd naar brasseriekaarten overal te lande, waardoor het telkens nog een evenement is als het op tafel komt. Of je nu op een terras zit met zeezicht, of thuis met zeezucht, zelden eet je zo’n mooie combinatie van troost en hartigheid.

DINSDAG

Gnocchi op hun lichtst

Uit mijn jeugd meen ik me elke keer te kunnen herinneren dat we in Italië of Tirol knoedels aten: met hun smaak kon ik me verzoenen, maar zoveel zwaarte, wow, dat was een uitdaging voor een meisje dat doorgaans moeiteloos haar bord leeg kreeg. Deze Toscaanse gnudi hadden het verhaal kunnen nuanceren: wolkjes van spinazie en ricotta, geen sprake van soldatenkost.

WOENSDAG

Herinnering aan Hongarije

‘Dit recept brengt me meteen terug naar mijn kindertijd, toen we elk jaar op vakantie gingen in Hongarije’, schrijft Stijn De Wolf bij zijn recept voor gevulde paprika’s. We reizen even met hem mee.

DONDERDAG

Dagen zonder keuken

Slabootjes zijn bij mijn weten nergens een streekspecialiteit, maar wel een prima formule voor kampeermaaltijden, en ook die zijn een bron van inspiratie. Als we op fietsreis gaan, vallen mijn maatje en ik altijd wel een paar dagen zonder campinggas, en dan is het wonderlijk om zonder ook maar één gekookt ingrediënt toch avondeten te kunnen bereiden waar we blij van worden: little gem-blaadjes gevuld met bosui- en worteljulienne, radijzenplakjes (leve het zakmes!), pinda’s, gerookte zalm, een kneep limoen en sojasaus uit de zakjes van de sushibar die we een heel jaar voor deze gelegenheid hebben opgespaard. Het recept hieronder vraagt net iets meer ingrediënten voor een net iets robuuster resultaat, maar geloof me, ook de campingversie maakt gelukkig.

VRIJDAG

Uitpakken met schelpen

Koken met schelpen is altijd een beetje restaurantje spelen, en wie zich aan scheermessen waagt, mag zich bovendien aan de Méditerranée wanen. Je zult er wat harder voor moeten werken dan voor een pot mosselen, maar het avontuur is dan ook een pak groter.

ZATERDAG

Kruiden zonder vrees

Specerijen gekocht in een zonovergoten soek? Dan geeft dit recept inspiratie om er effectief mee te koken. Het komt van de Nederlandse zussen Najat en Nadia Yachou, die ook trots zijn op hun veelgeprezen hotdog met ras el hanout. Om maar te zeggen: het is niet omdat je iets koopt op een traditionele markt, dat je er thuis ook traditiegetrouw mee aan de slag moet.

ZONDAG

Altijd al eens zelf willen doen

Zelf softijs maken, het kan zomaar, als je tenminste over een keukenmachine beschikt om de ingrediënten fijn te hakken. Bovendien geeft dit recept je een erg goede reden om nooit nog een overrijpe banaan weg te gooien. Snijd ze in stukjes, vries ze in en zodra je zo een paar bananen hebt opgespaard, kan de ijscoman in jou ermee aan de slag.

Kruiden, olie of een sausje gekocht op reis, en thuis maar niet toekomen aan een goed idee om ze ook echt te gebruiken? Zoek het niet te ver; er zijn een paar simpele toepassingen die altijd werken. Strooi of sprenkel je souvenir over een schaaltje hummus en eet het resultaat met geroosterd pitabrood. Of maak een eenvoudige vinaigrette (van olie, citroen en zout), roer er naar smaak je nieuwe aanwinst door en gebruik het resultaat om eender welke salade interessanter te maken.