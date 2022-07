Overstromingen in het Amerikaanse Kentucky eisen minstens acht levens

Volgens de regionale overheid zijn al zeker acht mensen overleden door hevige overstromingen in de staat Kentucky. ‘Dit zijn de ergste en meest verwoestende overstromingen in onze geschiedenis.’

Volgens gouverneur Andy Beshear blijft het allicht niet bij acht overlijdens, meldde hij tijdens een persbriefing. De hevige regenval, boosdoener van de overstromingen, wil maar niet stoppen. Het waterpeil stijgt daarom genadeloos verder. ‘Honderden zullen hun huis verliezen’, verklaarde de gouverneur. ‘Dit zijn de ergste en meest verwoestende overstromingen in onze geschiedenis.’

In zes counties, een Amerikaans equivalent van een arrondissement, geldt de noodtoestand. 24.000 huishoudens zitten zonder stroom. Reddingswerkers hebben de handen vol en zetten helikopters in om mensen te evacueren. Maar zelfs de evacuatiecentra waarnaar die worden gebracht, kampen met de gevolgen van de overstroming. Ten slotte is het in sommige streken moeilijk om nog aan drinkbaar water te geraken, geeft Beshear mee.

Foto: AFP

Foto: AFP