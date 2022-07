Aanklacht seksueel misbruik van minderjarige tegen Bob Dylan ingetrokken

Een vrouw die beweerde dat Bob Dylan haar in 1965 seksueel misbruikt zou hebben, heeft haar aanklacht tegen de Amerikaanse muzikant ingetrokken. Dat melden Amerikaanse media donderdag.

De advocaten van Dylan beschuldigden de vrouw – die alleen bij haar initialen J.C. genoemd wordt – er woensdag van ‘belangrijk bewijsmateriaal’ vernietigd te hebben en de ‘integriteit’ van de zaak onherstelbaar te hebben beschadigd. De vrouw zou meerdere deadlines van de rechtbank gemist hebben om e-mails en sms-berichten in te dienen als bewijsmateriaal.

In augustus 2021 diende J. C. een aanklacht in bij het hooggerechtshof in New York, waarin ze claimde dat ze in 1965, toen ze 12 jaar oud was, wekenlang seksueel door Dylan was misbruikt in het Chelsea Hotel in Manhattan. Hij zou haar ook drugs gegeven hebben. De zanger was toen 23 of 24 jaar oud.

Een woordvoerder van Dylan liet na het indienen van de aanklacht weten dat ‘de 56 jaar oude claim niet waar’ was en ‘krachtig’ zou worden verdedigd. Ondanks de lange tijd die verstreken was sinds de vermeende feiten, was de aanklacht door een specifieke wet in de staat New York rechtsgeldig.

Twijfels

Het duurde echter niet lang voordat er twijfels rezen over het verhaal van de vrouw, omdat bleek dat Dylan in de periode waarin de vrouw zei dat het misbruik had plaatsgevonden helemaal niet in Manhattan was, maar deels in het buitenland verbleef en daarnaast elders in de VS op tournee was.

De vrouw eiste een schadevergoeding, waarvan de hoogte nooit bekend is gemaakt, voor het trauma dat ze aan de gebeurtenissen zou hebben overgehouden. Advocaten van Dylan noemden het donderdag ‘schandelijk’ dat de aanklacht überhaupt voor de rechter gebracht werd.