Scheermessen maak je schoon door ze grondig af te spoelen onder stromend water. Kapotte schelpen of schelpen die openstaan, gooi je weg. Wil je de scheermessen nog een dag bewaren, wikkel ze dan in een vochtige theedoek en bewaar ze in de groentelade van je koelkast. Het vlees van een scheermes is net zoals inktvis een tikje taai. Daarom hakken we het in dit recept fijn, zo heb je de subtiele smaak van de scheermessen, maar hoef je je tanden niet kapot te kauwen.