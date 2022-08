‘Deze kleine slabootjes zijn een leuk en origineel borrelhapje of voorafje. Ze zijn geïnspireerd op Vietnamese spring rolls, maar zijn veel eenvoudiger te bereiden, met toch dezelfde heerlijke smaken’, schrijft Libby Silbermann bij dit recept in haar boek Foolproof vis. Wij vinden het resultaat zo lekker dat we er liefst een heel bord van eten: tegelijk fris en superhartig, het gedroomde hoofdgerecht op een hete dag.