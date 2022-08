Serveer deze robuuste paprika’s met zure room voor een nog hogere Hongarije-factor.

Voor 2 personen:

• 3 lange, lichtgroene puntpaprika’s (die kun je vinden in de Turkse winkel)

• 400 g gemengd gehakt

• 1 grote fles passata

• 1 blikje tomatenpuree

• 2 uien

• 4 teentjes knoflook

• Paprikapoeder

• Peterselie (fijngehakt)

• Gekookte rijst (eventueel)

• Suiker (eventueel)

• 1 el bloem

• Peper, zout

• Boter

Bereiding

1. Meng in een grote kom het gehakt (met de hand) met peper, zout, 1 gesnipperde ui, de gehakte peterselie en (eventueel) een paar eetlepels gekookte rijst. Voeg naar smaak andere kruiden toe, als je dat lekker vindt. Wordt het gehakt te droog, roer er dan een ei door.

2. Snijd de bovenkant van de puntpaprika’s en peuter met een mes zoveel mogelijk van de zaadlijsten weg. Vul de paprika’s met het gehaktmengsel, tot helemaal in het puntje. Druk niet te hard aan, de paprika’s scheuren snel open. Leg de paprika’s koel. (Vind je geen lichtgroene paprika, gebruik dan zoete rode puntpaprika uit de supermarkt).

3. Snipper de andere ui en hak de knoflook fijn. Smelt een klontje boter en fruit daarin de ui en knoflook. Voeg 1 el bloem en het blikje tomatenpuree toe en laat even uitdrogen. Voeg de passata toe en breng op smaak met peper en zout (en wat suiker, als je een zoete saus verkiest). Voeg een paar eetlepels paprikapoeder toe, tot de saus oranjerood ziet. Laat de saus een kwartiertje pruttelen.

4. Leg de gevulde paprika’s voorzichtig in de saus en roer ze onder. Laat ze 45 minuten pruttelen in de saus, tot het gehakt gaar is en de paprika’s zacht. Serveer met gekookte aardappelen of rijst en zoetzure komkommersalade met zure room.

Een recept van Stijn De Wolf, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven