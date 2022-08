Karnemelkstampers zijn een West-Vlaamse klassieker die zo onomstotelijk is dat we er vrij mee durven omspringen: om wat meer schwung in de aardappelpuree te krijgen, gingen we voor grof geprakte krieltjes met kervel, afgewerkt met in citroensap gepekelde rode ui.

Voor 4 personen:

• 1 kg krieltjes

• 300 ml karnemelk

• 400 g gepelde grijze garnalen

• 4 eitjes

• 1 rode ui

• 1/2 citroen, het sap

• 50 g kervel, grof gehakt

• 125 g boter

• Azijn (om eitjes te pocheren)

• Nootmuskaat

• Zwarte peper van de molen & zout

Bereiding

1. Snijd de krieltjes doormidden en spoel af onder koud stromend water (schillen hoeft niet). Kook gaar in water met een flinke snuf zout in, reken op ca. 15 minuten.

2. Snijd de ui in fijne halve ringen. Roer samen met het citroensap en een snuf zout om in een kommetje en zet opzij. Breng voor de eitjes alvast water aan de kook in een bij voorkeur hoge kookpot. Warm de karnemelk op tot net onder het kookpunt, anders gaat ze schiften.

3. Smelt voor de saus 100 g boter in een kookpot op een middelhoog vuur. Wacht tot de boter begint te bruisen, roer voorzichtig door met een lepel en blijf af en toe omroeren tot na enkele minuten de boter goudbruin kleurt en naar nootjes begint te ruiken.

4. Giet ondertussen de aardappelen af en stamp grof. Roer er 100 ml karnemelk en de rest van de (niet gesmolten) boter onder. Kruid met peper en zout en een flinke snuf nootmuskaat. Meng er de kervel onder. Zet het deksel op de pot zodat de puree warm blijft.

5. Pocheer de eitjes. Heb je dit nog nooit gedaan? Geen paniek! Tik in Google gewoon: eieren pocheren Jeroen Meus. In het eerste filmpje dat je tegenkomt, legt hij dit met zoveel liefde en vakkennis uit dat we het zelf niet beter zouden kunnen.

6. Verdeel de puree over de borden en maak bovenaan een kuiltje om het eitje in te leggen. Strooi er de garnalen over. Giet al kloppend met een garde de rest van de karnemelk bij de bruine boter en klop tot een egale saus. Lepel over de puree en werk af met de ui en eventueel nog enkele extra takjes kervel.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven