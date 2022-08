Wat eten we volgende week? Zomertoppers die van augustus een feest maken

Augustus is misschien wel de mooiste maand: er sluimert wat melancholie in de kortende avonden, je moet al eens op zoek naar een warme trui, maar van schaarste is nog geen sprake, toch zeker in de keuken niet. Zeven recepten om te vieren dat het nog altijd zomer is.

MAANDAG

Courgettes met Sergio Herman-touch

Courgettes kunnen veel frisser uit de hoek komen dan ze doorgaans mogen tonen, en dit recept van Sergio Herman maakt daar virtuoos gebruik van: wat een prachtige salade! Doe minstens een dag op voorhand boodschappen, want je zult kruidenazijn maken die een nacht moet rusten voor gebruik.

DINSDAG

Creatief met klassiekers

Gevulde tomaten zijn vaak een nostalgietrip, maar het kan ook avontuurlijker, toont dit recept met lamsgehakt, pijnboompitten, citroenzeste, rozijnen en dille. Vind je in de winkel een mooie grote tomatenvariëteit zoals coeur de boeuf, koop dan ineens een extra kilo, want daar kun je in het weekend nog iets moois mee doen (zie onder: zaterdag).

WOENSDAG

Zon op je brood

‘Brood met tomaat’ klinkt misschien als een wel erg sobere lunch, maar in Spanje krijg je pan con tomate geserveerd als een vanzelfsprekendheid van het goede leven, en wat kan dat hemels smaken. De essentie: sappige zomertomaten, knapperig brood, olijfolie en zout om de verwenfactor op te krikken. Als ik er een lekker drankje bij krijg, kan dit voor mij een hele maaltijd zijn, maar je kunt natuurlijk nog allerlei extra’s op tafel zetten: kaas, olijven, geroosterde groenten, gedroogde ham, gazpacho of gegrilde garnalen.

DONDERDAG

Salade met verse inspiratie

Zijn al je favoriete salades deze zomer al een paar keer de revue gepasseerd? Dit recept introduceert een nieuw idee: de klassieke combinatie van rode biet en vette vis krijgt het avontuurlijke gezelschap van zomerfruit dat je een nachtje in de koelkast pekelt. Veel werk is dat niet, en de beloning is groot: er valt weer iets te ontdekken.

VRIJDAG

Kolfje naar je hand

Hoewel maisvelden niet weg te denken zijn uit een zomerlandschap in Vlaanderen, eten we hier nauwelijks verse mais (de oogst dient als veevoer), en is het vaak pas op reis in Griekenland, Amerika of Japan dat we ontdekken hoe waanzinnig lekker een gegrilde maiskolf kan smaken. Absoluut plezierig op een feestelijke barbecue, maar je kunt hier ook de grillpan voor gebruiken en de maiskolven serveren met een goed gekruide boontjes- of rijstsalade.

ZATERDAG

Geniale tomaten

Dit pareltje van de Nederlandse auteur Yvette van Boven is een van mijn favoriete vondsten uit ons receptenarchief. Grote, vlezige tomaten vier uur lang heel zacht laten sudderen in een mengsel van wijn, olijfolie en basilicum: hoe onweerstaanbaar is dat idee? En er dan ook nog burrata bij serveren.

ZONDAG

IJstaart 2.0

Semifreddo is een ijstaart met Italiaanse inslag, en Johanna Goyvaerts legt je in dit recept uit hoe je er een lichtjes zoute pistachecrumble bij kunt maken. Het dessert van mijn dromen op een zondag met zwoel weer.

Een restje tomatensalade bewaart niet goed in de koelkast, maar gooi het niet weg. Zelfs als ik maar enkele plakken tomaat overhoud, kook ik die na het eten snel in tot een eenvoudig sausje, met een snuf zout en een scheut olijfolie (ook de dressing of kruiden die je door de salade mengde, kunnen gewoon mee in de saus). Tegen dat de keuken is opgeruimd, zijn de tomaten klaar om als eenpersoonsportie pastasaus te worden ingevroren, of om later in de week een soep of stoofpot extra smaak te geven.