Semifreddo is een romig ijsdessert waarvoor je geen ijsmachine nodig hebt. Bij andere ijsbereidingen moet het roeren van de machine ervoor zorgen dat er zich geen kristallen vormen en dat het ijs smeuïg wordt. Maar door een beslag te maken met een hoog vetgehalte, ben je de ijskristallen ook te snel af.

Voor 1 taart:

• 800 g frambozen en bramen

• 150 g vloeibare honing of lichte ahornsiroop

• 250 ml room (met minstens 35% vetgehalte)

• 200 g mascarpone, op kamertemperatuur

• 200 g volle Griekse yoghurt

• Ook nodig: ronde springvorm, plasticfolie, handmixer

Voor de zoute pistachecrumble:

• 100 g pistachenoten

• 75 g gezouten boter (of gewone maar gebruik dan 1 tl zout)

• 50 g kristalsuiker

• 75 g bloem

• 1/2 tl zout

• Ook nodig: bakpapier, handmixer

Bereiding

Voor de pistachecrumble:

1. Verwarm de oven tot 175 °C en bekleed een bakplaat met bakpapier. Hak de pistachenoten half grof. Warm de boter op tot ze smelt. Meng alle ingrediënten in een kom, zodat de nootjes bedekt zijn met een laagje bloem en suiker.

2. Spreid in een dunne laag uit op de bakplaat (vingers zijn hiervoor het beste keukengereedschap) en bak 15 à 20 minuten in de oven tot de crumble lichtbruin kleurt. Op het einde gaat het snel, werp er dus regelmatig een blik op. De crumble is nog een beetje wak wanneer hij uit de oven komt, maar wordt knapperig tijdens het afkoelen.

Voor de semifreddo:

1. Vet de springvorm in met een klein beetje olie en bekleed met plasticfolie (door de olie kleeft de folie beter).

2. Kook op een hoog vuur de helft van het fruit in met 50 gram honing tot het na 5 minuten uit elkaar begint te vallen. Laat afkoelen.

3. Klop de room met een elektrische mixer tot half stijve pieken. Meng er met een spatel de mascarpone, Griekse yoghurt en de rest van de honing onder. Ga voorzichtig te werk, zodat de room luchtig blijft. Roer er het verse fruit onder en helemaal op het einde het ingekookte fruit. Meng slechts kort, zodat je strepen krijgt.

4. Giet in de springvorm en strijk de bovenkant glad met de achterkant van een lepel. Laat minstens 2 uur opstijven in de diepvries. Langer kan ook, haal de semifreddo er dan 15 minuten op voorhand uit, zodat hij weer wat zacht wordt.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven