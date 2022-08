Hoewel maisvelden nauwelijks weg te denken zijn uit een zomerlandschap in Vlaanderen, eten we hier nauwelijks verse mais (de oogst dient als veevoer), en is het vaak pas op reis in Griekenland, Amerika of Japan dat we ontdekken hoe waanzinnig lekker een gegrilde maiskolf kan smaken. Absoluut plezierig op een feestelijke barbecue, maar je kunt hier ook de grillpan voor gebruiken, en de maiskolven serveren met een stevig aangemaakte boontjes- of rijstsalade.