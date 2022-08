Wanneer het te warm is om het fornuis aan te steken, biedt een pakje gerookte makreel soelaas. Zonder dat het moeite kost, tovert hij een salade om tot een volwaardige maaltijd. Het zure van de gepekelde bramen snijdt mooi door het vette van de vis, de bietjes brengen diepgang en beet in je bord. Een stuk knapperig brood en een glas koele witte wijn erbij, en het feest kan beginnen.

Voor 2 personen:

• 600 g rode biet

• 400 g bramen (150 g voor de salade + 250 g voor de gepekelde, zie recept)

• 2 gerookte makreelfilets

• 75 g gemengde sla

• 1/2 busseltje bieslook

Voor de gepekelde bramen:

• 250 g bramen

• 200 ml rodewijnazijn

• 50 g kristalsuiker

• 100 ml water

• 1 flinke snuf zout

Voor de vinaigrette:

• 10-tal gepekelde bramen

• 2 el rodewijnazijn

• 4 el olijfolie

• 1 sjalot

• Zwarte peper & zout

Bereiding

1. Maak een dag van tevoren de gepekelde bramen: doe de azijn, suiker, het water en zout in een potje met deksel en schud tot de suiker is opgelost. Doe de bramen erbij en zorg dat ze volledig onderstaan. Zet minstens een nachtje (langer kan ook) in de koelkast.

2. Kook de ongepelde rode bieten gaar in licht gezouten water, reken op 30 minuten, afhankelijk van grootte. Laat afkoelen, pel en snijd in schijfjes.

3. Plet voor de vinaigrette een 10-tal gepekelde bramen met een vork. Doe in een potje met deksel en voeg de azijn, olijfolie, gesnipperde sjalot en een snuf peper en zout toe. Schud krachtig.

4. Verdeel salade en rode biet over borden. Schik er de verse bramen samen met de rest van de gepekelde tussen. Overgiet met de vinaigrette en werk af met de in stukjes gescheurde makreelfilets en gesnipperde bieslook.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven