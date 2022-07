Antwerp mag na Kosovaars sprookje naar derde voorronde Conference League

Antwerp klaarde de klus in Kosovo dankzij… een Kosovaar. Laurit Krasniqi (21), kind van de Balkan én de Bosuil, kopte na rust de verlossende goal in doel, waarna Balikwisha er in de slotseconden nog 0-2 van maakte. Vergis u niet: het was billenknijpen. Maar de dubbele confrontatie met Lillestrøm is een feit.

Als de baas op je vingers staat te kijken, doe je altijd een extra effort. Goed gezien van Paul Gheysens, die gistermiddag zijn privéjet in Pristina liet landen. Ook echtgenote Ria was van de partij en zij legde voor de match uit dat ze de ploeg absoluut wilden komen steunen. Íémand moest het doen, want de Antwerp-supporters waren niet welkom. Zij zaten thuis, op hun strafbank, te zoeken naar een livestream.

Weinig verrassingen in de basis. Mark van Bommel pakte op de open training uit met een 3-5-2 met Janssen en Frey voorin, maar koos uiteindelijk voor het gekende recept. Een 4-3-3 dus, wel met Balikwisha in plaats van Miyoshi. Maar in een van de gangen van het Fadil Vokkri-stadion zagen we de Japanner vooraf grondoefeningen doen – hij was misschien niet topfit.

Butez belangrijk

Wat maakte het ook uit? Dit varkentje moest Antwerp toch sowieso wassen? “We willen, moeten en zullen doorgaan”, aldus CEO Sven Jaecques. “Het zou bijna een schande zijn als het niet lukt”, aldus Ritchie De Laet. Maar ja, ’t is voetbal. En na 33 seconden had Drita al zijn eerste corner beet. De Kosovaarse fans vlak naast ons veerden met z’n allen recht, en terecht. Het leidde ook tot de eerste kans. Blakçori trapte over.

De Great Old – wellicht verrast bij zoveel aanvalslust – was meteen gewaarschuwd. Het reageerde met een knappe knal van Nainggolan – even knap uit de hoek geranseld door Maloku – en met pogingen van Benson en Alderweireld. Maar jongens, wat kwam het op het kwartier goed weg. Na balverlies van Gerkens en een gebrek aan organisatie achterin stond Muja plots oog in oog met Butez. Het was dat de Fransman wél bij de les was, want anders was de 1-0 een feit.

Van Bommel moest ook even blazen. En het bleef constant opletten, want Drita kwam echt wel deftig voor de dag. En Antwerp, dat kon veel te weinig z’n kwaliteit tonen. Een voorzet van Balikwisha had zomaar in de verste hoek kunnen belanden, maar verder…? Het slechte veld zeker?

Gevlucht na de oorlog

Bij 0-0 was het zaak om geduldig te blijven, had Nainggolan ons gezegd. En dus kwamen de spelers na rust zeker niet als razenden uit de kleedkamer. Hoefde ook niet, zo bleek. Benson zag zijn schot geblokt maar kon dan vanaf rechts eindelijk een gevaarlijke voorzet versturen. En wie was daar helemaal doorgelopen en kopte de bal tegen de touwen? Krasniqi! Neen, het was geen eigen doelpunt van Besnik Krasniqi, maar wel de allereerste Antwerp-goal van Laurit Krasniqi. Het 21-jarige jeugdproduct, door problemen op de linksback zijn kans gekregen en gepakt, was al door het dolle heen dat hij mee mocht naar zijn geboorteland, dat hij als jongetje in de nasleep van de oorlog moest ontvluchten. Om dan nog voor de ogen van zijn familie te scoren ook? Een sprookje.

Het was alleen afwachten of dat sprookje een happy end kreeg. Die van Drita waren van slag, maar nog niet verslagen. Benson vergat even later de 0-2 te maken en zo bleef het spannend. Een ingestudeerde vrijschop had zomaar de gelijkmaker kunnen betekenen. Billenknijpen. Ook bij een plotse counter, vijf minuten voor tijd. Er waren nog voldoende hete standjes aan het doel van Butez. En dus was Van Bommel pas na de 0-2 van Balikwisha in de absolute slotseconden zeker. Zeker van de zege, zeker van de derde voorronde tegen Lillestrøm. Volgende week trekt Antwerp al naar Noorwegen.