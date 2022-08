Het is met pan con tomate zoals met alle uiterst eenvoudige gerechten: het staat of valt met de ingrediënten. Werk met vers knapperig brood (bijvoorbeeld ciabatta), smaakvolle tomaten en geurige olijfolie (de groene, niet de gele, want die laatste is bijna geurloos).

Voor 4 personen:

- 3 teentjes knoflook

- 12 sneetjes ciabatta

- 6 zeer rijpe tomaten

- olijfolie

- zeezout

Bereiding

1. Verhit de oven tot 180 °C.

2. Snijd de teentjes knoflook doormidden.

3. Rooster het brood 5 minuten lichtjes in de oven en wrijf elke snee royaal in met de snijvlakken van het knoflookteentje.

4. Halveer de tomaten en wrijf de snijvlakken over de stukken toast. Druk zoveel mogelijk van het tomatenvocht in het brood en gooi het tomatenvel weg. Besprenkel het geheel met olijfolie, strooi er zout over en eet het brood meteen op, voordat het zompig wordt.

5. Als de tomaten niet zacht en sappig zijn, rasp je ze boven een kom en roer je er 2 eetlepels olijfolie door.

6. Ben je een knoflookliefhebber, dan kun je in een vijzel een pasta maken van knoflook, zout en een beetje olijfolie. Strijk de pasta uit over het brood en verdeel er dan de geraspte tomaten over.

Een recept uit ‘De keukens van de Middellandse Zee’ van David Dale en Lucio Galletto, foto: Bree Hutchins