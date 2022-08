Een gevulde tomaat leent zich tot experimenten: je kunt het gehakt op smaak brengen op eindeloos veel manieren. Wij kiezen hieronder voor een uitgesproken versie met lamsgehakt, dille, pijnboompitten en rozijnen. Wil je minder vlees gebruiken, dan kun je de helft van het gehakt vervangen door linzen of rijst. Ons recept voor volledig vegetarische gevulde tomaten vind je hier.

Voor 4 personen:

• 500 g lamsgehakt

• 1 ei

• 4 el paneermeel of broodkruim

• Peper en zout

• 1 teen knoflook, geperst of geraspt

• 1 tl komijn

• Fijn geraspte schil van 1 citroen

• 2 el rozijnen, grof gehakt

• 1 bussel dille (20 g), gehakt

• 4 el pijnboompitten

• 8 vleestomaten

• Olijfolie

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 180 °C. Rooster de pijnboompitten in een droge pan tot ze beginnen te kleuren. Leg even apart op een bord om af te koelen.

2. Meng het gehakt met het ei en paneermeel. Voeg dan de komijn, citroenschil, dille, knoflook, peper en zout toe. Meng er ten slotte de pijnboompitten en rozijnen onder.

3. Snijd het hoedje van de vleestomaten en lepel wat vruchtvlees uit de tomaat (je hoeft ze niet helemaal leeg te halen: zo blijven ze stevig en heb je wat meer tomaat in het eindresultaat). Kruid de tomaten binnenin met peper en zout. Vul de tomaat met het gehaktmengsel.

4. Plaats de tomaten in een met olijfolie ingesmeerde ovenschaal en zet ze in de oven gedurende 30 à 45 minuten. Check of het gehakt gaar is en laat indien nodig nog iets langer in de oven.

Tip: de pulp die je uit de tomaten haalt, kun je mee blenden met de gazpacho of in de tomatensoep draaien.