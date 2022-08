Courgettes kunnen veel frisser uit de hoek komen dan ze doorgaans mogen tonen, en dit recept van Sergio Herman maakt daar virtuoos gebruik van: wat een prachtige salade! Doe in het weekend al boodschappen, want de lijst is lang en je zult kruidenazijn maken die een nacht moet rusten voor gebruik. Niet getreurd als je sommige ingrediënten niet vindt: zolang je jouw salade dezelfde complexiteit geeft, maakt het niet uit dat je werkt met een andere kaas, andere kruiden, andere fruitazijn of desnoods één soort courgette minder.

Voor 4 personen:

Voor de knoflookchips:

- 2 tenen knoflook

Voor de salade:

- 10 minicourgettes

- 1 gele courgette

- 3 patissons

- 3 muntblaadjes, fijngesneden

- 1 teen knoflook

- 4 eetl. olijfolie

- 4 zakjes (ca. 300 gram totaal) jonge waterkers

- geraspte schil van ½ biologische citroen

- 3 eetl. zoetzure kruidenazijn (zie basisrecept hieronder)

Voor de afwerking:

- 1 eetl. chili-citrusolijfolie (delicatessenwinkel)

- ¾ theel. chilivlokken

- 2 eetl. pijnboompitten, geroosterd en grof gehakt

- geraspte schil van ½ biologische citroen

- barilotto-kaas (kun je vervangen door feta of ricotta salata)

Bereiding

1. Verwarm de frituurpan, of een klein laagje olie in een pan, voor tot 150 °C. Snijd intussen 2 tenen knoflook in ragfijne plakjes en blancheer ze 10 seconden in kokend water. Laat de plakjes afkoelen en dep ze droog met keukenpapier. Frituur de knoflookplakjes tot ze goudbruin zijn. Laat de knoflookchips uitlekken op keukenpapier en kruid met fijn zeezout.

2. Snijd de minicourgettes, de gele courgette en de patissons in flinterdunne plakjes. Houd 1/3 van de plakjes minicourgette apart. Meng de rest van de courgetteplakjes in een mengkom met de munt.

3. Snijd ook de knoflook voor de salade in ragfijne plakjes. Verhit een pan met 1 eetlepel olijfolie op hoog vuur en bak de achtergehouden minicourgette kort aan, samen met de knoflook, de helft van de waterkers en wat fleur de sel. Doe de inhoud van de pan over in een mengkom. Voeg hier de citroenrasp aan toe, samen met de rest van de waterkers en breng op smaak met fleur de sel, versgemalen zwarte peper, de zoetzure kruidenazijn en de rest van de olijfolie.

4. Schik 2/3 van het waterkers-courgettemengsel in een kom of op een mooi bord met daarop de gekruide courgette- en patissonplakjes, besprenkel het geheel met de chili-citrusolijfolie. Werk af met de chilivlokken, pijnboompitten, citroenrasp en de rest van het mengsel. Rasp er de barilotto over.

Basisrecept: Zoetzure kruidenazijn (ongeveer 900 ml)

- 2 bosjes (totaal 30 gram) basilicum, gewassen

- 1 bosje (15 gram) dragon, gewassen

- 1 bosje (15 gram) verveine, gewassen

- 1/3 bosje (5 gram) tijm, gewassen

- 450 ml kweepeerazijn

- 450 ml sushi-azijn

Meng alle ingrediënten en zet ze in een luchtdicht afgesloten bak 24 uur in de ijskast. Giet de inhoud van de bak boven een kom door een zeef, wat achterblijft in de zeef kan weg. Bewaar de zoetzure kruidenazijn in een gesteriliseerde, goed afgesloten pot in de ijskast (of in porties in de vriezer). In de ijskast blijft hij 5 maanden goed.

Een recept van Sergio Herman, foto: Kris Vlegels