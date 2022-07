Koude douches en maximum 20 graden op kantoor: zo wil Duitsland gasverbruik verminderen

Berlijn dooft sinds kort ‘s nachts de verlichting van verschillende monumenten en historische gebouwen in de stad. Dat doet de Duitse hoofdstad om energie te besparen in het licht van mogelijke tekorten. Ook andere Duitse steden hebben gelijkaardige maatregelen genomen. Zo bijvoorbeeld in Hannover, waar de zwembaden en sportzalen niet meer worden verwarmd.

Duitsland kijkt aan tegen zijn grootste energiecrisis ooit. Dat zei de Duitse minister van Economie Robert Habeck donderdag. Die crisis komt volgens hem door de te sterke afhankelijkheid van Rusland voor de energiebevoorrading. Tegelijkertijd mikt Europa tijdens de komende winter op een gezamenlijk inperking van het gasverbruik met 15 procent.

Verschillende Duitse steden hebben daarom donderdag maatregelen genomen om hun gasverbruik te verminderen. De stad Hannover is één van de eerste in Duitsland waar maatregelen worden genomen om energie te besparen, als gevolg van de gascrisis. In overheidsgebouwen, zwembaden en sportcentra zal voortaan enkel nog een koude douche kunnen worden genomen.

Ook de fonteinen in de stad worden uitgeschakeld om energie te besparen. Grote gebouwen zoals het stadhuis en musea worden ‘s nachts niet meer verlicht. De verwarming in openbare gebouwen wordt beperkt tot 20 graden.

‘Geen pretje’

‘Het zal niet meer zo comfortabel zijn’, geeft politicus Axel von der Ohe (SPD) toe. Burgemeester van Hannover Belit Onay doet eveneens een oproep aan de inwoners van zijn stad: ‘Het is geen pretje. Maar ik hoop dat de samenleving dit voorbeeld zal volgen.’ Volgens burgemeester Belit Onay is het de bedoeling om hiermee 15 procent minder energie te verbruiken.

Ook hoofdstad Berlijn kondigde donderdagavond maatregelen aan. Bij ongeveer tweehonderd monumenten en gebouwen, waaronder de Overwinningszuil, het slot Charlottenburg en het stadhuis, gaat het licht uit om energie te besparen.

Gemeentelijke gebouwen in de hoofdstad zullen van 1 oktober tot 31 maart alleen worden verwarmd tot een kamertemperatuur van maximaal 20 °C. Kinderdagverblijven, scholen, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen zijn van de besparingsmaatregelen vrijgesteld. ‘In het licht van de oorlog in Oekraïne en de Russische energiecrisis is het van groot belang dat we zo zorgvuldig mogelijk met onze energie omgaan’, zei de Berlijnse senator voor milieuzaken Bettina Jarasch.

Neurenberg sluit drie van zijn vier overdekte stadszwembaden en houdt zijn buitenbaden open tot 25 september.

De stad München, in het zuiden van Duitsland, kondigde deze week aan dat ze de verlichting bij het stadhuis op het Marienplatz-plein, dat gewoonlijk tot 23.00 uur verlicht is, zou uitschakelen en alleen nog koud water zou hebben in het stadhuis. Ook de fonteinen zullen ‘s nachts worden uitgeschakeld.