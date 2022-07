Polen categoriseren kat als invasieve exoot

Wojciech Solarz, bioloog aan de academie, had zich niet aan zo’n respons verwacht toen hij de huiskat als soort nummer 1.787 aan de database van invasieve exoten toevoegde. Volgens Solarz is er een groeiende wetenschappelijke consensus dat huiskatten schadelijk zijn voor de biodiversiteit gezien het grote aantal vogels en andere zoogdieren die ze doden. ‘Ze beantwoorden voor de volle 100 procent aan de criteria’, vertelt hij aan persagentschap Associated Press.

Het nieuws werd echter opgepikt door verschillende media, die het volgens Solarz lieten uitschijnen alsof zijn instituut zou oproepen tot euthanasie van katten. Dat zorgde voor een hoop emotionele reacties van kattenliefhebbers.

De academie zag zich zelfs genoodzaakt om op haar website te benadrukken dat ze ‘tegen elke vorm van dierenmishandeling’ gekant is. Ze riep eigenaars naar eigen zeggen enkel op om hun spinnende viervoeter binnen te houden tijdens het broedseizoen van de vogels. ‘Ik heb een hond, maar ik heb helemaal niets tegen katten’, benadrukt Solarz zelf.