Waar komen al die omgekeerde Nederlandse vlaggen vandaan?

Verschillende Nederlandse gemeenten ondernemen stappen tegen de omgekeerde nationale vlaggen die overal ophangen als steun aan het boerenprotest. De omgekeerde vlag, een noodsignaal, werd ook al gebruikt op coronabetogingen, en duikt in de VS ondertussen op bij een heel ander protest.

Verschillende lokale besturen van Nederlandse plattelandsgemeenten hebben het gehad met de omgekeerde Nederlandse vlag die overal opduikt. Die is een symbool geworden voor het protest van de boeren tegen de stikstofplannen van de Nederlandse regering. Onder andere de gemeentes Oldebroek en Winterswijk in de provincie Gelderland besloten ondertussen zelfs om de vlaggen te verwijderen.

De omgekeerde vlag werd bij onze noorderburen volgens de Nederlandse krant NRC voor het eerst gebruikt in 2019 tijdens boerendemonstraties in Den Haag. Nadien dook ze op bij protesten tegen de coronamaatregelen. Ook in het buitenland werden op coronabetogingen in onder andere Canada en Australië nationale vlaggen op hun kop gezet.

Wettelijk bestrafbaar?

De omgekeerde vlag is van oorsprong een noodsignaal, dat gebruikt werd door schepen die hulp nodig hadden. In de Verenigde Staten is de omgekeerde vlag als ‘een teken van uiterste nood in situaties van uitzonderlijk gevaar voor het leven of voor eigendom’ zelfs wettelijk opgenomen in de US Flag Code.

De Star-Spangled Banner was de voorbije jaren vaak op zijn kop te zien bij betogingen van de Black Lives Matters-beweging, en de voorbije maanden nog bij protesten tegen het terugdraaien van de abortuswetgeving door het Hooggerechtshof. De betogers overtreden daarmee naar eigen zeggen niet de wet, omdat ze protesteren tegen ‘een land in nood’. Bovendien staan er geen straffen op het overtreden van de US Flag Code.

Kunnen de Nederlandse burgemeesters wel sancties opleggen tegen het vlaggenprotest? Moeilijk, want in ook in Nederland (en in België) bestaat geen wetgeving tegen vlagschennis. In andere Europese landen als Duitsland en Oostenrijk, is het schenden van die nationale vlag wel strafbaar.