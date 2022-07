Aap gedood die mee Japanners terroriseerde

Lokale autoriteiten in de Japanse stad Yamaguchi hebben een van de makaken gevangen en gedood die de afgelopen weken bijna 50 mensen verwondden. Toch is de terreur van de apen in de stad nog niet voorbij, getuigen de autoriteiten en lokale inwoners.

De Japanse politie was al een drietal weken op zoek naar de apen, die de lokale inwoners krabben, bijten en aanvallen. Tot nu toe waren pogingen om de makaken te vangen onsuccesvol. Toch konden de autoriteiten een mannelijke aap, van zo’n halve meter groot en vier jaar oud, vangen nadat hij een kalmeermiddel had toegediend gekregen van een verdovings­geweer. Uiteindelijk kon hij gevangengenomen worden op een middelbare school. Nadat bekend was geworden dat het aapje medeverantwoordelijk bleek voor de aanvallen, werd het gedood.

Toch betekent de dood van de aap niet het einde van de aanvallen, andere leden van de groep doen nog rustig verder. ‘Getuigen beschrijven apen van verschillende groottes. Zelfs na de vangst van de aap krijgen we meldingen van nieuwe aanvallen’, vertelt een lokale verantwoordelijke.

De makaken zijn wijdverspreid op de Japanse archipel. Volgens de Britse openbare omroep BBC waren ze ooit een bedreigde apensoort, maar kenden ze recent een forse populatiegroei in Japan. Dat leidt nu tot ‘serieuze conflicten’ met mensen, zeggen onderzoekers van Yamagata University. Inwoners beschouwen de dieren vaak als bron van overlast, omdat ze rondneuzen in huizen of gewassen stelen, maar het is zeldzaam dat de apen mensen aanvallen.

Inwoners van Yamaguchi getuigen in lokale media dat ze het huis niet meer buitengaan zonder paraplu en schaar om zich te beschermen tegen de apen.