Bezoek Pelosi aan Taiwan: Biden probeert escalatie met China te vermijden

In augustus zou de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi op bezoek gaan naar Taiwan. Dat wil ze doen om haar steun voor het land uit te spreken. Dat lokte eerst heel wat verzet uit van China, en nu ook van president Joe Biden.

De Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese leider Xi Jinping spreken elkaar donderdag opnieuw, nu de bezorgdheid toeneemt over een mogelijk bezoek van de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Lagerhuis Nancy Pelosi aan Taiwan. Het land wordt bezet door China, maar Taiwan vaart al jaren een onafhankelijke koers. Daarom ligt een mogelijk bezoek van Pelosi aan het land zeer gevoelig bij China, dat het land ziet als een afvallige provincie. De jongste maanden wordt de toon vanuit Peking steeds harder en rolt het land de militaire spierballen. Xi zwoor onder andere dat het Taiwan zal herenigen met het vasteland, zo nodig met geweld.

Amerikaanse functionarissen zien het telefoontje tussen de twee leiders als een nieuwe kans om de spanningen tussen China en de VS te temperen. Washington onderhoudt geen officiële betrekkingen met Taiwan en volgt een één-Chinabeleid dat Peking, en niet Taipei, diplomatiek erkent. Volgens de Amerikaanse wet is het echter verplicht om het eiland middelen te verschaffen om zichzelf te verdedigen. Ook in het Congres is de druk toegenomen om nog explicieter steun aan Taiwan te verlenen.

‘Dit gaat over het openhouden van de communicatielijnen met de president van China, een van de belangrijkste bilaterale relaties die we hebben - niet alleen in die regio, maar over de hele wereld’, vertelde John Kirby, woordvoerder nationale veiligheid van het Witte Huis, aan verslaggevers op woensdag. Xi heeft er alle belang bij om een confrontatie met de Verenigde Staten te vermijden omdat hij een derde ambtstermijn nastreeft op een congres van China’s Communistische Partij, dat ergens in oktober of november wordt verwacht.

Biden wil tijdens zijn gesprek met Xi ook andere onderwerpen bespreken, zoals klimaat en economische concurrentie, zei een bron binnen het Witte Huis aan het persagentschap Reuters.