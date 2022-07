Langdurig gamen maakt je niet (on)gelukkig

Eerst het goede nieuws: van langdurig gamen word je niet ongelukkiger. Of dat viel toch niet te bewijzen in een groot en grondig onderzoek. Maar nee: gelukkiger zal u er ook niet van worden.

Het maakt niet uit of u veel of weinig uren al gamend doorbrengt, zegt een nieuwe studie. Toch niet voor uw mentale gezondheid. Of u dat geruststellend nieuws vindt of niet, zal afhangen van uw eigen gamegedrag – en dat van uw tieners.

De onderzoekers van de universiteit van Oxford zijn grondig te werk gegaan, maar hun conclusies mogen niet zomaar worden veralgemeend. Eerst hebben ze, in samenwerking met game-ontwikkelaars, een testgroep van zo’n 40.000 gamers samengesteld. Die hebben ze vervolgens zes weken gevolgd. Hoeveel de deelnemers gameden werd precies gemeten. Hoe goed ze zich voelden, moesten ze zelf aangeven. Ze moesten ook vertellen waarom ze spelen en in hoeverre ze zich vrij voelen om ermee te stoppen.

Alle deelnemers aan de test waren mensen die een van deze zeven games spelen: Animal crossing: New horizons (een sociaal spel met weinig actie), Apex legends (een Fortnite-achtig schietspel), Eve online (een online rollenspel), Outriders (een meer gewelddadig rollenspel), Forza horizon 4, Gran turismo sport en The crew 2 (de laatste drie zijn racinggames). Daar zit een beetje van alles bij, maar bijvoorbeeld geen mobiele tijdverslinders à la Candy crush.

Chinese beperkingen

Wat bleek? Er is geen aanwijsbaar verband, laat staan een oorzakelijk verband, tussen het aantal gespeelde uren en het welbevinden van die 40.000 mensen. Ze worden niet ongelukkiger wanneer ze langer spelen en al evenmin gaan ze meer spelen omdat ze zich ongelukkig (of juist gelukkig) voelen.

Er lijkt wel een verband te bestaan met de motivering van mensen om te spelen en hun welbevinden. Mensen die zeggen dat ze spelen omdat ze dat willen, voelen zich beter dan mensen die zeggen dat ze spelen omdat ze het niet kunnen laten. Maar dat verband is, volgens de onderzoekers, beperkt en moet verder worden onderzocht. Hoe dan ook: als politici en medici het hebben over de positieve of negatieve gevolgen van games, doen ze er beter aan om niet blindelings te focussen op het aantal gespeelde uren, concluderen de wetenschappers.

De nadelige gevolgen van onze digitale gewoontes zijn al jaren een heikel onderwerp. En niet alleen in Europa. China legde vorig jaar strenge beperkingen op aan zijn jongeren: die mogen nog maar drie uur per week online gamen. Videogames, vooral dan gewelddadige games, zijn in het verleden al aangewezen als verantwoordelijken voor gewelddadig gedrag, meestal zonder veel concrete aanwijzingen. Maar games (van een heel ander type) worden ook geregeld ingezet voor therapeutische toepassingen.