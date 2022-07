Een Britse jongen beleefde de schrik van zijn leven toen hij plots begon af te drijven op zee in een rubberbootje. Zijn moeder kon alleen maar toekijken hoe hij almaar dieper in de zee werd getrokken door de stroming en de wind. ‘Ik kan de emoties die ik voelde toen ik hem op zee zag drijven, niet uitleggen. Ik dacht dat ik hem kwijt was’, aldus de moeder. De jongen werd veilig uit het water gehaald door de kustwacht.

De jongen was met zijn familie op het strand in de buurt van Dover en speelde met zijn opblaasboot in het water. De sterke stroming en een felle wind trokken de jongen en zijn bootje plots naar open water. Toen zijn moeder hem zag afdrijven, riep ze dat hij in zijn boot moest blijven zitten en nam contact op met de kustwacht.

Niet veel later werd de jongen, die intussen anderhalve kilometer verder in open zee dreef, uit het water gehaald. ‘Nadat we hem uit het water hebben gehaald, hebben we hem opgewarmd en wat koekjes en een drankje gegeven’, aldus vrijwilliger Stuart Richardson. De jongen is intussen weer veilig bij zijn familie.