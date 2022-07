Saudi-Arabië wil 170 kilometer lange futuristische stad in de woestijn neerpoten

The Line: een lange, smalle stadsstrook die zo’n 170 km lang is en 200 meter breed, die volledig draait op hernieuwbare energie en negen miljoen inwoners kan herbergen. Dat is (een deel van) de visie van de Saudi-Arabische kroonprins Mohammed bin Salman om de economie van het land te diversifiëren. Toch komt er heel wat kritiek op het (allicht onrealistische) bouwproject.

In januari begin dit jaar stelde Saudi-Arabië al haar megaproject voor aan de wereld. The Line doopte de Saudische kroonprins het toen: een hypermoderne, duurzame stad die letterlijk op één lijn wordt gebouwd, dwars door het land vanaf de Golf van Akaba. Dat bouwproject maakt deel uit van de eerder aangekondigde futuristische megastad Neom, een stadsstaat zonder auto’s, straten en uitlaatgassen.

‘We kunnen niet negeren dat steden overal ter wereld kampen met een leefbaarheids- en milieucrisis’, staat er te lezen in een persbericht van Neom. ‘Neom zet zichzelf in de voorhoede om nieuwe en vindingrijke oplossingen te zoeken voor die problemen.’ Een opmerkelijk duurzaam initiatief van een olieland dat sinds de oorlog in Oekraïne haar olieprijzen met 50 procent zag stijgen. Door die hogere prijzen had het land dit jaar een budgetsurplus in het eerste kwartaal van zo’n 15 miljard dollar. Volgens het IMF wordt Saudi-Arabië een van de snelst groeiende economieën ter wereld.

Ambitieus project

Tijdens de voorstelling van de onthulde ontwerpen maandag wil Mohammad bin Salman met The Line ‘de traditionele platte, horizontale steden uitdagen en een model creëren voor natuurbehoud en verbeterde leefbaarheid voor de mens’. Maandag gaf hij meer inzicht in de vooruitgang van de stadsstrook, hetgeen volgens hem een van de meest ambitieuze stadsprojecten ter wereld is. Zo zal kunstmatige intelligentie een centrale rol spelen in de manier waarop mensen zullen leven in het megaproject. Verder wordt de stad ook een ‘autovrije, koolstofneutrale zeepbel die een gematigd, gereguleerd microklimaat zal hebben’.

Om dat te concretiseren loste het koninkrijk al enkele illustraties en video’s hoe het project er zou moeten uitzien. De professioneel geproduceerde video’s tonen een megastad met groene tuinen, natuur en reusachtige en hypermoderne glazen gebouwen. Bewoners zullen er ook ‘al hun dagelijkse behoeften’ binnen vijf minuten lopen kunnen bereiken, terwijl ze ook toegang hebben tot een skipiste, een voetbalstadion en ‘een hogesnelheidstrein die je van de ene naar de andere kant brengt in zo’n twintigtal minuten’. De stad zou ook nog eens 380.000 jobs in het land kunnen genereren.

Onrealistisch

Oorspronkelijk was het plan om het gebouw af te werken tegen 2025, maar die datum werd ondertussen al flink opgeschoven. In de eerste fase, waarin geld wordt gezocht om het project mee te financieren, zal er pas in actie geschoten worden in 2030. Er worden honderden miljarden dollars uitgetrokken om de futuristische stad en het bredere Neom-project te realiseren. Toch blijft het de vraag of het gehele project er überhaupt zal komen. In principe is er nog maar acht jaar over vooraleer de nieuwe inwoners hun intrek zullen nemen in The Line. ‘Dat is zeer moeilijk om zomaar voor waar aan te nemen’, zei een consultant aan The Guardian die nauw samenwerkt met de Saudische regering. ‘En dan is er nog de inertie in het hele Saudische systeem. Het is moeilijk om op die manier te werken.’

Ook Carlos Felipe Pardo, een senior adviseur van de New Urban Mobility Alliance (NUMO), vertelt aan de Amerikaanse openbare radio NPR dat het project onmogelijk is om te realiseren. Volgens hem is het idee om stedelijke problemen op te lossen door een compleet nieuwe stad te bouwen niet nieuw. ‘Het is al eerder geprobeerd, van Brasilia en Chandigarh in India tot Putrajaya in Maleisië en Masdar City in Abu Dhabi. ‘Deze oplossing is een beetje alsof je op Mars wilt wonen omdat het op aarde een zooitje is.’

‘Op ons bloed en onze botten’

Komt het project er toch, dan beweren critici dat het een significante impact zal hebben op de omgeving. Deel van de plek waar Neom zou gebouwd worden, is de thuis van de Huwaitat-stam, die al meerdere generaties verspreid zijn over Saudi-Arabië, Jordanië en het Sinaï-schiereiland. Ten minste 20.000 leden van de stam worden nu als gevolg van het project met uitzetting bedreigd, zonder dat er informatie is over waar zij in de toekomst zullen wonen.

‘Voor de Huwaitat-stam wordt Neom gebouwd op ons bloed en onze botten,’ zei Alia Hayel Aboutiyah al-Huwaiti, een uitgesproken activiste en lid van de stam die in Londen woont, aan The Guardian. ‘Het is zeker niet voor de mensen die er al wonen, maar voor toeristen en mensen met geld.’

Naarmate het Saudische koninkrijk zich uit haar isolationisme probeert te wurmen, stelt het land zich de jongste jaren steeds meer open voor toerisme. Er blijven vragen over hoe strak Westerse landen Saoedi-Arabië en de kroonprins nu moeten omarmen, die volgens de VS in 2018 een operatie in Istanbul goedkeurde om de journalist Jamal Khashoggi door Saoedische agenten te vermoorden. Daarnaast voert Saudi-Arabië ook een bloedige oorlog tegen Iran in Jemen en doet het land weinig om haar reputatie op vlak van mensenrechtenschendingen te verbeteren.