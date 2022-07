Olena Zelenska poseert voor ‘Vogue’ in Kiev, ook president in fotoshoot

De Oekraïense presidentsvrouw Olena Zelenska siert in oktober de cover van modemagazine Vogue. Volgens Vogue is Zelenska net als haar man, die ook figureert in het interview en de bijhorende fotoshoot, een belangrijke speler geworden voor de natie in oorlog.

‘Nu de oorlog in Oekraïne een kritieke nieuwe fase ingaat, is de first lady van het land, Olena Zelenska, een belangrijke speler geworden’, zegt Vogue op Instagram. Het tijdschrift noemt Zelenska (44), tv-producente en scriptschrijfster, ‘een diplomaat aan de frontlinie en het gezicht van de emotionele tol van haar natie’.

Het interview met Vogue vond plaats in het presidentiële paleis in Kiev. De foto’s werden gemaakt door modefotografe Annie Leibovitz (72). Die trok ook met de first lady naar het vliegveld van Gostomel, om haar te fotograferen bij het wrak van de Antonov An-225, ’s werelds grootste vrachtvliegtuig, dat door de Russen werd vernield.

Het tijdschrift maakt een portret van Zelenska omdat ze ‘nadat ze in de eerste maanden van de oorlog ondergedoken heeft gezeten, nu net als haar man naar buiten is getreden om het gezicht van haar natie te worden’, aldus Vogue. ‘Een vrouwengezicht, een menselijk gezicht met empathie. Als Zelenski aan het hoofd staat van een natie van burgers die van de ene dag op de andere in strijders zijn veranderd, heeft Zelenska daar de emotionele tol van gedragen.’

Aan Vogue vertelt Zelenska dat het ‘de verschrikkelijkste maanden van haar leven zijn geweest’. ‘Eerlijk gezegd denk ik niet dat iemand zich bewust is van hoe we het emotioneel stellen. We kijken uit naar de overwinning. We twijfelen er niet aan dat we zullen zegevieren. Dat is wat ons op de been houdt’, zegt ze.

Het is niet de eerste keer dat Zelenska een interview geeft aan Vogue. In april vertelde ze aan het modeblad al over de impact van de oorlog op haar relatie met president Zelenski en op hun kinderen, Oleksandra (17) en ­Kyrylo (9).