Oekraïne reageert op zaak-Lahbib: ‘Zijn in gesprek met België over de kwestie’

De reactie van Oekraïne op de reis van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) naar de Krim wijst erop dat Kiev de zaak niet op de spits wil drijven, maar ook dat het de kwestie allerminst als afgerond beschouwt.

Vorig jaar, toen ze nog journaliste was, bezocht huidig minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) de Krim. Daarbij reisde ze met een Russisch visum via Rusland naar het Oekraïense schiereiland dat sinds 2014 door Moskou bezet wordt. Volgens Oekraïens recht is de route via Rusland strafbaar en kan Kiev overtreders drie jaar lang de toegang tot het land ontzeggen.

Bij haar terugkeer sprak ze in een interview bij de RTBF over een bezoek ‘aan Rusland’ en liet ze een weinig kritische reportage horen waarin alleen pro-Russische stemmen aan bod kwamen. Op haar ­Wikipedia-pagina stond tot haar aantreden als minister dat de ­documentaire gedraaid werd in ‘Libanon en Rusland’.

• Als journaliste beschouwde Lahbib de Krim als ‘Rusland’

Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nu officieel gereageerd op de zaak, die in Oekraïne de afgelopen dagen veel stof deed opwaaien. ‘Een bezoek aan het tijdelijk bezette schiereiland Krim is alleen mogelijk vanuit het Oekraïense vasteland’, stelt woord­voerder Oleg Nikolenko in een mededeling op zijn Facebookpagina. ‘Toegang via het Russische territorium is onwettig.’

‘Buitenlandse burgers moeten de Oekraïense wetgeving respecteren en de officiële positie van hun staat. België erkent de annexatie van de Krim door Rusland niet en steunt de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne en zijn internationaal erkende grenzen.’

Het interview op RTBF-radio met Hadja Lahbib na haar reis naar de Krim. Video: rtbf

‘Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken is via diplomatieke kanalen in gesprek met de Belgische zijde over de kwestie, om alle omstandigheden van de reis vast te stellen en beslissingen te nemen over verdere bilaterale contacten.’

Reis betaald door Rusland

‘Tegelijkertijd verwelkomen we positief de verzekering van minister Lahbib om Oekraïne verder te steunen in zijn strijd tegen de gewapende agressie van Rusland’, gaat de reactie verder. ‘We zullen de posities van Oekraïne en België op elkaar blijven afstemmen, in de context van de implementatie van de nieuwe EU-sancties tegen Rusland en van de militaire en financiële steun aan Oekraïne.’

De reactie wijst erop dat de zaak voor de Oekraïners allerminst afgerond is, maar tegelijk lijkt Oekraïne de zaak niet op de spits te willen drijven. Zo wordt de kwestie ook gelezen door de omgeving van Lahbib.

Daar wordt ook meegedeeld dat de documentaire waarvoor Lahbib naar de Krim trok, die moest aantonen hoe cultuur kon bloeien in moeilijke omstandigheden, uiteindelijk nooit werd uitgezonden omdat de beelden het standpunt van Rusland te eenzijdig zouden hebben weergegeven. De reis van Lahbib naar de Krim werd ook betaald door Rusland.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez verkiest geen commentaar te geven over de zaak. Lahbib zelf schreef vandaag een brief naar haar collega-minister Dmitro Koeleba, waarin ze ‘onze niet-aflatende solidariteit, ons duidelijke standpunt over de situatie en ons engagement om steun te blijven verlenen’ namens België overbracht. Ze tweette die boodschap ook in het Oekraïens.