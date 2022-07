Viervoudige wereldkampioen Sebastian Vettel kondigt afscheid aan van formule 1

Sebastian Vettel stopt op het einde van dit seizoen als formule 1-piloot. Dat heeft de Duitse viervoudige wereldkampioen aangekondigd aan op Instagram. De 35-jarige wil meer tijd maken voor zijn familie.

Sebastian Vettel werd tijdens zijn carrière vier keer wereldkampioen formule 1. Die titels behaalde hij vier jaar op rij (in 2010, 2011, 2012 en 2013) in dienst van Red Bull Racing, een huzarenstukje waar voor hem alleen Juan Manuel Fangio en Michael Schumacher in waren geslaagd. Vanaf 2015 reed hij vijf jaar voor Ferrari, maar hij slaagde er nooit in om de Italiaanse renstal een nieuwe wereldtitel te bezorgen. Vorig jaar verhuisde hij naar Aston Martin. Vettel won 53 GP’s en stond 122 keer op het podium.