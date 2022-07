Wat eten we volgende week? Tapas in alle toonaarden

‘Als het consistent zou zijn, zou het toch geen vakantie zijn’, zei mijn buurman op de camping toen ik hem meende te moeten uitleggen waarom mijn lunch zo onsamenhangend was. We zaten een hele dag onder dezelfde kastanje te schuilen voor de hittegolf, ik met een roman, hij met een stapeltje IT-magazines. De vriendelijke stilte tussen ons verbrak hij na die ene wijze uitspraak niet meer. Ik denk er graag aan terug als ik moe word van mijn verlangen om in alles een sterke verhaallijn terug te vinden: in de vakantie zou je jezelf ook daarvan moeten kunnen ontslaan, op z’n minst toch in culinaire kwesties. Maar als je wilt, kun je dit weekmenu vol tapas evengoed gebruiken om een uitgekiend ensemble hapjes op tafel te zetten.

MAANDAG

Spicy patatje

Deze kruidige geroosterde aardappelen en tomaten kunnen natuurlijk een waanzinnig aantrekkelijk bijgerecht zijn, maar ik zou ze ook van harte verwelkomen als een kleine maaltijd bij een biertje – een Midden-Oosterse variant op patatas bravas, de Spaanse tapa waar je nooit echt nee op kunt zeggen.

DINSDAG

Prima balgevoel

Berg de afwas van maandag niet te ver op, want hier volgt al een hapje van Rukmini Iyer, de vrouw die haar volk met de bakplaat leerde koken. Haar gehaktballetjes gaan samen met bulgur en kerstomaten de oven in: best uitgebalanceerd dus, en ook geschikt voor een degelijke familiemaaltijd.

WOENSDAG

Rolletjes van Jeroen Meus

California rolls zijn waarschijnlijk een nachtmerrie voor sushipuristen, maar voor alle andere mensen zijn ze pure verwennerij: zien eruit als Japanse maki, smaken als een soort krabcocktail. Drink of eet er iets fris bij – denk aan gin-tonic, komkommersalade en het hele spectrum dat daartussen zit – want deze rolletjes zijn een pak romiger dan je van traditionele sushi gewoon bent.

DONDERDAG

Edamame met liefde

Je steekt ze in de microgolf, strooit er grof zout over en voilà, edamamebonen zijn al een plezierig hapje. Maar je kunt er ook echt wel meer van maken, toont dit recept. Wil je er een volledige maaltijd rond bouwen, kook er dan rijst bij en een sauzige vlees- of tofoebereiding (zoals deze), of zet sushi-overschot van gisteren op tafel.

VRIJDAG

Vissticks voor volwassenen

Door de populariteit van vissticks uit het diepvriesvak heeft gepaneerde vis stilaan het imago gekregen van tam kindjeseten, en dat is niet helemaal terecht. Op vakantie krijgen we er gelukkig wat vaker verleidelijke versies van te zien: kibbeling van een kraampje, een Fischbrötchen aan de Oostzee, fish & chips voor de grote honger of verfijnde goujonnettes met een frisse tartaarsaus. Wil je die uitbreiden tot een grotere maaltijd, zoek het dan niet te ver: friseesalade, vers stokbrood en een kom kerstomaatjes vormen uitstekend gezelschap.

ZATERDAG

Spritz waar je fris bij blijft

Als je een tapa met een glas water of een kop thee serveert, is het dan wel een tapa? Zo’n klein maar krachtig hapje eet je toch het liefst traag op, idealiter met ook een drankje dat genoeg karakter heeft om je even bezig te houden. Wijn en bier doen dat prima, maar deze alcoholvrije meloenspritzer zou ik, in een mooi koud glas, even graag zien verschijnen bij mijn tapas.

ZONDAG

Kijk, een regenboog

In Belgische restaurants zijn tapas de voorlopers van de sharing-menu’s: ze toonden restauranthouders dat je gerechten ook kunt serveren in kleine porties die in willekeurige volgorde op tafel komen. Maar sinds het sharing heet, is de onuitgesproken verwachting wel dat je véél van die kleine gerechtjes bestelt, en vooral niet alleen de goedkoopste: zo dwaal je wel af van het lichtvoetige tapasdenken dat we deze week nodig hebben. Als tapas bij vakantie passen, dan net omdat ze ons meer als kinderen doen eten: strikt volgens de goesting van het moment. En perfect geschikt om te bekronen met een ijslolly zoals een kleuter die zou tekenen.

Als je er een krachtige versie van maakt, wordt toast een charmant onderdeel van een hapjesmaaltijd. Koop ongesneden brood en snijd er zelf dikke plakken van. Rooster die niet in de toaster – die is meer ontworpen voor vederlichte onbijttoastjes – maar in een hete pan die je bestrijkt met wat olijfolie. Werk je toast af met peper, zout of andere kruiden naar smaak.