Voedingsinflatie blijft stijgen

Voor de inhoud van een winkelkar betalen we nu ruim 9 procent meer dan een jaar geleden. Voorlopig is een afzwakking van de inflatie nog niet in zicht.

Voeding wordt in een steeds sneller tempo duurder. Afgelopen maand betaalden we 9,24 procent meer voor onze winkelkar dan een jaar geleden. In juni bedroeg dat cijfer nog 8,44 procent. Frituurolie is zelfs met 30 procent in prijs gestegen. Vis is 11 procent duurder geworden, zuivel 14 procent en vlees 10 procent.

De totale inflatie is in juli wel iets lager uitgekomen dan in juni. Het cijfer bedraagt 9,62 procent, een fractie lager dan de 9,65 procent van juni. Volgens de Europese definitie bedraagt de inflatie 10,4 procent.

De kerninflatie, dus geen rekening houdend met energie en onbewerkte voedingsmiddelen, steeg van 5,07 naar 5,49 procent. Dat komt doordat bewerkte voeding en diensten langzamer­hand zwaarder gaan doorwegen in de algemene prijsstijgingen. Diensten zijn nu 5,08 procent duurder dan een jaar geleden.

Energie blijft wel de grootste bijdrager aan de gestegen levenskosten. De prijs ervan is nu 49,11 procent hoger dan een jaar geleden.

Tot de zeldzame producten die goedkoper zijn dan een jaar geleden, behoren televisietoestellen, smartwatches, geheugenkaarten, kleding en autoverzekeringen.