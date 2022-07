‘Stoplichtijs’ noemt Aniek Keijsers dit in haar boek IJs en co. Maar je kunt er ook een regenboog van maken, een tricolore vlag, of een raket op vredesmissie.

Voor ongeveer 6 ijslolly’s:

- 50 ml water

- 60 g kristalsuiker

- 300 g watermeloen

- 1 el limoensap

- 200 g cantaloupe meloen

- 50 ml sinaasappelsap

- 200 g galiameloen

- 1 el citroensap

Bereiding

1. Breng het water en de kristalsuiker in een pannetje aan de kook en roer tot de suiker is opgelost. Zet het vuur uit en laat afkoelen.

2. Pureer de watermeloen met een staafmixer of blender en giet door een zeef, zodat je alleen het sap overhoudt. Meng met het limoensap en 2 eetlepels van de suikersiroop. Giet in een schenkkan en giet voorzichtig in de ijsvormpjes tot deze voor een derde gevuld zijn. Zet minimaal 1 uur in de vriezer voordat je verder gaat.

3. Pureer de cantaloupe en giet door een zeef, zodat je alleen het sap overhoudt. Meng met het sinaasappelsap en 1 eetlepel van de suikersiroop. Giet in een schenkkan en giet voorzichtig in de ijsvormpjes op de laagjes watermeloen tot de vormpjes voor twee derde gevuld zijn en steek de houten ijsstokjes erin. Zet minimaal 1 uur in de vriezer voordat je verder gaat.

4. Pureer de galiameloen en giet door een zeef, zodat je alleen het sap overhoudt. Meng met het citroensap en 2 eetlepels van de suikersiroop. Giet in een schenkkan en giet voorzichtig in de ijsvormpjes tot de vormpjes helemaal gevuld zijn. Zet minimaal 4 uur in de vriezer.

Een recept en foto van Aniek Keijsers