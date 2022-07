Gevangenenruil brengt Verenigde Staten en Rusland dichter bij elkaar

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken verwacht dat hij binnenkort aan tafel zal zitten met zijn Russische evenknie, Sergej Lavrov. In wat hun eerste ontmoeting zou worden sinds de inval in Oekraïne, prijkt een gevangenenruil bovenaan het prioriteitenlijstje.

Basketbalster Brittney Griner en oud-marinier Paul Whelan in ruil voor wapenhandelaar Viktor Boet. Met dat voorstel reikt Amerika de hand naar Rusland. In een video noemt Antony Blinken de vrijlating van de Amerikaanse staatsburgers een ‘topprioriteit’. De Verenigde Staten legden daarover enkele weken geleden een ‘substantieel voorstel’ op tafel, aldus de minister van Buitenlandse Zaken. Over die gevangenenruil zou al communicatie tussen Russische en Amerikaanse diensten zijn geweest.

.@SecBlinken: In the coming days, I expect to speak with Russian Foreign Minister Lavrov for the first time since before the war began. I plan to raise an issue that’s a top priority for us: the release of Americans Paul Whelan and Brittney Griner. pic.twitter.com/Gvd9gbB5sU — Department of State (@StateDept) July 27, 2022

Brittney Griner haalde voor de VS al twee keer Olympisch goud. In februari werd de atlete gearresteerd op een luchthaven in de buurt van Moskou. Begin deze maand werd ze door een Russische rechter schuldig bevonden aan drugssmokkel. Ze riskeert tien jaar cel. Ex-marinier Paul Whelan werd in 2020 al veroordeeld tot een celstraf van zestien jaar. ‘Spionage’, luidt zijn officiële aanklacht.

• De Amerikaanse vedette op het Russische schaakbord

Aan Russische zijde gaat het om Viktor Boet. De man werd in 2012 door een Amerikaanse rechtbank veroordeeld tot 25 jaar cel wegens wapenhandel. Hij werd in 2008 in de val gelokt door de Amerikaanse inlichtingendiensten die zich voordeden als geïnteresseerde kopers. Een onterechte veroordeling, meende Moskou.

Lavrov reageerde nog niet op de uitgestoken hand. Het is nog koffiedik kijken in hoeverre het Kremlin zo openlijk in gesprek kan gaan met de VS tegen de achtergrond van zijn oorlog in Oekraïne. Want het gros van de filmpjes zoals die waarin Blinken Lavrov uitnodigt, gaat over de Oekraïne-oorlog en wijst Rusland met de vinger. Mocht zo’n gesprek er komen, kunnen de VS wel druk verwachten om het onderwerp alsnog aan tafel te brengen.