Sodaspritzers zijn bruisende dorstlessers die je bomvol fruit kunt steken. Ze ademen vakantie, of je er nu alcohol aan toevoegt of niet.

Voor 6 tot 8 glazen:

• 1 cavaillon

• 1 el suiker

• 1 snuf zout

• Zeste van 1/2 sinaasappel

• 3 el appelciderazijn

• Spuitwater & ijs

• Ook nodig: blender & zeef

Bereiding

1. Snijd de meloen in partjes en pureer in de blender. Zeef de puree in een kom. Doe er de suiker en het zout bij. Roer tot alles opgelost is en meng er de sinaasappelzeste onder. Dek de kom af en zet 12 tot 24 uur in de koelkast.

2. Haal de zeste uit de meloenpuree. Voeg de azijn lepel per lepel toe, tot de siroop naar jouw smaak de perfecte zuur-zoetbalans heeft.

3. Mix in een glas 1/4 siroop met 3/4 spuitwater en werk af met ijsblokjes. Wil je meer fruitsmaak, voeg dan nog een lepel siroop toe.

Tip: Ook lekker met een extra scheutje witte wijn.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto: Karmen Ayvazyan