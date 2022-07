Edamamepeultjes zijn het kneusje onder de Aziatische aperitiefhapjes. Doorgaans worden ze gekookt en rijkelijk bestrooid met zout in een kommetje op tafel gezet. Lekker en niets mis mee. Maar wat als deze peultjes meer in hun mars hebben? Door ze te bakken in pikante olie met citroen en knoflook geef je ze de kans om de beste versie van zichzelf te zijn. Het is niet omdat iets lekker is dat het niet nog lekkerder kan.

Als hapje voor 4 personen:

• 500 g edamamepeulen

• 2 tenen knoflook

• 1/2 citroen

• 2 rode pepertjes

• 1 snuf chilivlokken

• Olijfolie

• Voor de afwerking: chilivlokken - grof zeezout - geroosterde sesamzaadjes

Bereiding

1. Kook de edamamepeulen eerst 5 minuten in water met een flinke snuf zout. Giet af in een vergiet of zeef en spoel onder koud stromend water om het garen te stoppen.

2. Verwarm in een grote pan op een middelhoog vuur een royale scheut olijfolie. Snijd ondertussen de citroen in flinterdunne plakjes en de rode pepers overlangs doormidden. Kneus de knoflook met de zijkant van een hakmes (pellen hoeft niet).

3. Doe de citroen, rode pepers en knoflook in de pan en bestrooi met een snuf chilivlokken. Laat enkele minuten bakken tot de randjes van de citroen bruin beginnen te kleuren. Roer af en toe om. Doe de edamamepeulen erbij en laat nog enkele minuten meebakken terwijl je af en toe omroert.

4. Schep op een groot bord en werk af met een flinke snuf grof zeezout, chilivlokken en sesamzaadjes.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven