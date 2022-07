Dit recept deelde Jeroen Meus om 10 jaar Dagelijkse kost te vieren, en het is te leuk om daarna in de vergetelheid te verdwijnen. Vier er ook je vrienden mee, en de vakantieliefde, en het heuglijke feit dat de zomer nog lang niet voorbij is.

Voor 4 personen:

- 500 g sushirijst

- 2 tl zout

- 8 el sushiazijn

- 240 g krabvlees

- 1 el mayonaise

- 1 el ketchup

- whisky

- sap van ¼ citroen

- 1 avocado

- 1 zakje krokante uitjes

- 1 potje viseitjes

- norivellen

- wasabi

- sojasaus

- gepekelde gember

- cayennepeper

Bereiding

1. Spoel de sushirijst een paar keer tot het water helder is. Doe de rijst in een kookpot met 7,5 deciliter water en laat garen op een matig vuur zonder deksel.

2. Los het zout op in de sushiazijn. Stort de rijst in een grote schaal en doe er de sushiazijn bij. Meng voorzichtig. Zorg dat de rijst zo snel mogelijk afkoelt.

3. Laat de krab uitlekken. Meng de mayonaise met ketchup en een klein scheutje whisky. Doe er het citroensap bij en kruid met cayennepeper. Meng de krab erdoor. Snijd de avocado in fijne plakjes. Leg de krokante uitjes op een ovenplaat.

4. Doe wat koud water in een kom. Leg een norivel met de glanzende kant naar boven op het werkblad. Bevochtig je handen met koud water en verdeel een dunne laag rijst over het norivel. Draai het vel met de rijst om en leg een streep krab in het midden. Bedek met plakjes avocado. Smeer wat wasabi op de bovenste rand van het vel en rol het dicht van onder naar boven. Maak de andere rollen op dezelfde manier; haal er twee door de krokante uitjes en de andere twee niet. Snijd de rollen in plakken. Leg wat viseitjes op de sushi zonder uitjes. Serveer de California rolls met extra wasabi, sojasaus en gepekelde gember.