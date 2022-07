Natuurfotograaf Tijl (16) ontdekt drie zeldzame boommarterjongen in Ieper

In Ieper werden onlangs drie zeldzame boommarters geboren in een bos. Gepassioneerde natuurfotograaf Tijl Porteman deed de ontdekking toen hij de beelden van de SD-kaart van zijn wildcamera’s bekeek. ‘Toen ik de beelden zag, kreeg ik bijna een hartstilstand’, zegt Tijl. ‘Je moet weten: boommarters zijn al erg zeldzaam, jongen zijn dat nog veel meer. En het is een teken dat onze natuur het goed doet.’

De ontdekking dateert van enkele weken geleden, maar de zestienjarige houdt de dieren al langer in het oog. Tijl is de zoon van opticien Jeroen Porteman van de gelijknamige zaak in Ieper. Via PortemanKijkers wordt ook specifiek aan wild- en natuurfotografie gedaan. ‘Al een jaar geleden ontdekte Tijl via een cameraval een boommarter’, zegt papa Jeroen. ‘Dat was al redelijk uniek, maar intussen ontdekte hij er meerdere en zag onlangs dat die jongen hadden gekregen. Tijl is er enorm gepassioneerd door. Gewapend met camouflage, schuilnetten en speciale camera’s trekt hij er geregeld opuit om dieren te fotograferen.’

Tijl is al jaren gepassioneerd door de natuur en wildfotografie.

Dartelende jongen

‘Vorig jaar spotte ik wel al enkele boommarters, maar dan bleef het even stil’, vertelt Tijl. ‘Nu zijn er dus jongen. Die zijn wellicht al een tweetal maanden oud, want ze verblijven eerst in een boomholte of in de buurt ervan. Pas later gaan ze verder en verder weg, tot waar mijn camera’s hangen. Nu spot ik ze zelfs dagelijks. Hun moeder is meestal in de buurt om hen te helpen jagen. Ik zag ze al eens met een gevangen wilde haas en een muis. Zo leert ze het haar kleintjes aan. Van de vader is geen spoor. Die heeft een veel groter territorium en trekt zich van de opvoeding niets aan (lacht).’

Locatie geheimgehouden voor hun veiligheid

Tijls enthousiasme komt niet alleen voort uit zijn passie. ‘Boommarters boeien me omdat ze zeldzaam zijn in Vlaanderen’, legt hij uit. ‘De afgelopen jaren waren er maar enkele meldingen. Een geboorte hier is helemaal zeldzaam. Maar het is een zeer goed teken dat ze zich hier kunnen voortplanten. Het bewijst dat onze natuur het goed doet. Zo’n dier leeft in bossen met een grote diversiteit of met oudere bomen die holtes hebben waarin ze kunnen schuilen. Ik maakte voor elk jong al een soort van paspoort aan, want door de tekening op hun hals zijn ze makkelijk te onderscheiden.’

Waar de boommarters precies wonen, houdt Tijl liever geheim. ‘Voor hun rust en veiligheid’, zegt de jongen.

Populatie keert terug

Ook bij Natuurpunt Vlaanderen zijn ze verheugd. ‘Het is goed nieuws’, zegt zoogdierenexpert Sanne Ruyts. ‘Ze blijven erg zeldzaam in Vlaanderen, maar waren dat tientallen jaren geleden niet. Nu zijn er al een aantal locaties. Op de Kalmthoutse Heide leeft een populatie, net zoals in Ieper. Het is net zoals de terugkomst van de wolf en de lynx in ons land. Dat die roofdieren terugkeren, is inderdaad een teken dat onze natuur het goed doet. Ze vinden genoeg voedsel en schuilmogelijkheden. We hebben ook veel meer aandacht dan vroeger voor versnippering in de natuur. Al blijven ons verkeer en verzadigde wegennet wel een gevaar voor hen.’