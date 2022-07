Club Brugge en Milan blijven pokeren met De Ketelaere als inzet

Een verhoogd bod – het zoveelste intussen – maar Club Brugge hapte nog niet toe. En toch hangt een deal stilaan in de lucht. Is Charles De Ketelaere (21) bezig aan zijn laatste dagen als speler van blauw-zwart?

Na het topoverleg in Brugge was er dagenlange radiostilte, maar na het topoverleg in Lugano koppelde AC Milan snel terug. Het verhoogde gisteren nog eens zijn bod op Charles De Ketelaere. Onder meer de Gazzetta dello Sport had het over 31 miljoen euro plus 4 miljoen bonussen. Die bedragen klopten niet helemaal, maar dat maakt ook niet uit: feit is dat Club Brugge de bonussen beperkt wil zien en nog niet toehapte. Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert houden het been stijf.

Aangezien de marktwaarde van de Rode Duivel hoger ligt – Leeds wil 40 miljoen betalen – deden ze al een toegeving door de prijs met een miljoen of vijf te laten zakken. Milaan is dan ook de droombestemming van De Ketelaere. Voorzitter Verhaeghe zei na de titel nog dat hij wil meewerken aan de transfer van sommige jongens – lees De Ketelaere en Lang – en dat is ook zo, maar Club laat zich natuurlijk niet zomaar doen. Paolo Maldini, technisch directeur van de Italiaanse kampioen, is dat nu al weken aan het ondervinden.

Niet tegen Eupen

Hoe dan ook: het heeft er nu alle schijn van dat de laatste kloof wel zal worden gedicht. Maldini heeft intussen zoveel tijd en energie in De Ketelaere gestopt dat hij het niet van een paar miljoen zal laten afhangen, zo valt in Italië te horen. De bedoeling is om deze week nog een akkoord te vinden.

De Ketelaere wacht nu vooral af. Hij wordt niet te actief betrokken in de voorbereiding op de verplaatsing naar Eupen, want het is niet de bedoeling dat hij zondag in actie komt. Met Jutgla, die vorig weekend meteen zijn stempel drukte, is die hoogdringendheid ook verdwenen.