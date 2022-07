Zwaarbewolkt maar droog

Het wordt donderdag meestal zwaarbewolkt, maar de zon kan geregeld door het wolkendek schijnen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De maxima liggen tussen 22 en 26 graden. De wind waait zwak tot matig in het binnenland en matig aan zee. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond en -nacht blijft het zwaarbewolkt met een paar buien in het zuidoosten. Elders is de kans op een bui eerder klein. In de tweede deel van de nacht verschijnen er vanaf Frankrijk opnieuw opklaringen. De minima schommelen tussen 10 en 16 graden bij een zwakke tot matige wind.

Vrijdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met vooral in het oosten van het land een paar buien. Het westen houdt het wellicht droog. We halen maxima van 21 tot 23 graden aan zee en in de Ardennen en van 24 tot 26 graden elders. De wind waait eerst zwak, later matig.

Zaterdag is het rustig en vrij zonnig met soms enkele wolkenvelden. In het oosten valt er mogelijk een bui. De maxima schommelen tussen 22 en 27 graden bij een zwakke wind.

Zondag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt, door de nabijheid van een regenzone die boven de Britse Eilanden en de Noordzee hangt. Over het noorden kan er soms wat regen vallen. De maxima liggen tussen 22 en 27 graden bij een zwakke tot matige wind.

Maandag blijft het wisselend tot soms zwaarbewolkt met vooral in het noordoosten kans op een bui of wat lichte regen. De maxima liggen tussen 23 tot 28 graden.

Dinsdag en woensdag wordt het warm, met maxima rond 30 graden.