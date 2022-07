Duitsland staat in finale EK na nipte winst tegen Frankrijk, Alexandra Popp grote heldin met twee knappe goals

De Duitse vrouwen hebben zich woensdagavond geplaatst voor de finale van het EK. Ze klopten Frankrijk in een spannende halve finale met 2-1. Wolfsburg-aanvalster Alexandra Popp scoorde twee fraaie doelpunten.

De halve finale zat eigenlijk 40 minuten op slot. Het grootste gevaar kwam er op een stilstaande fase van de Duitsers na dik 20 minuten. Alexandra Popp trapte hard naar de hoek, de Franse doelvrouw Pauline Peyraud Magnin pakte uit met een knappe redding.

Na 40 minuten was Popp daar opnieuw. Deze keer werkte ze een prima voorzet in één tijd in het dak van het doel. Vijfde goal in vijf wedstrijden voor de aanvalster van Wolfsburg.

Verdiende voorsprong voor de Duitsers, maar vier minuten later stonden de bordjes al gelijk. Kadidiatou Diani haalde verschroeiend uit en trof de paal, waarna de bal via de rug van de Duitse goalie Merle Frohms in doel belandde: 1-1.

Heel wat meer doelkansen in de tweede helft, vooral voor de Fransen. Aanvoerster Wendie Renard was er héél dicht bij, maar haar kopbal werd op de lijn gered. De zeventiende doelpoging al van de grote centrale verdedigster dit toernooi, maar scoren lukte nog steeds niet.

Duitsland had daarentegen maar één kans nodig in de tweede helft om nog eens te scoren. Opnieuw was het Popp die voor het doelpunt zorgde, haar zesde dit EK. Met een krachtige kopbal een kwartier voor affluiten loodste ze de Duitsers eigenhandig naar de finale, die zondagavond tegen Engeland gespeeld wordt.