Niet alleen het land, ook de zee wordt in het zuiden van Europa door hittegolven geplaagd. Daar betaalt het dieren- en plantenleven onder water een hoge prijs voor.

In het zuiden van Europa haalt het kwik dezer dagen recordhoogten, niet alleen aan land, maar ook in zee. Het water van de westelijke helft van de Middellandse Zee is op dit moment tot 5 graden warmer ...