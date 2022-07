Chemiebedrijf Borealis schorst contract met aannemer na mensenhandel op bouwwerf, werken drie dagen stilgelegd

Chemiebedrijf Borealis heeft het contract met aannemer IREM-Ponticelli tot nader order geschorst na berichten over mogelijke wanpraktijken op een bouwwerf in Kallo. Dat meldt het bedrijf woensdagavond in een persbericht. De werken op de betreffende bouwwerf worden ook drie dagen stilgelegd.

‘De bevindingen van de taskforce die dinsdag in het leven werd geroepen, hebben ertoe geleid dat Borealis heeft beslist om het contract met de aannemer IREM-Ponticelli, verantwoordelijk voor de mechanische leidingen, tijdelijk op te schorten terwijl het onderzoek verder loopt’, klinkt het bij het bedrijf.

Begin deze week raakte bekend dat IREM-Ponticelli 55 Filipijnse en Bengaalse arbeiders illegaal aan het werk hield op de site van chemiebedrijf Borealis. Ze werden ook onderbetaald en waren slecht gehuisvest.

Borealis besliste om de werken op de bouwwerf in Kallo gedurende drie dagen stil te leggen om de veiligheid van alle mensen die er werken te blijven garanderen en om meer tijd te krijgen om de zaak te onderzoeken. Verdere commentaar geeft het bedrijf voorlopig niet.

Toelating intrekken

De Vlaamse Sociale Inspectie gaat de Vlaamse werktoelatingen van 314 andere buitenlandse werknemers op de site van Borealis in de Antwerpse haven natrekken. Dat meldde Vlaams minister van Economie en Werk Jo Brouns (CD&V) woensdag.

Het Antwerpse arbeidsauditoraat voert een onderzoek naar 55 mogelijke slachtoffers van mensenhandel op een bouwwerf van chemiebedrijf Borealis in de Antwerpse haven. Aannemer IREM-Ponticelli zou hen zes dagen op zeven tewerkstellen voor amper 650 euro per maand.

Naast die 55 mensen, voor wie volgens Brouns nooit een toelating tot arbeid is gevraagd, werken er nog 314 buitenlandse werknemers op de werf voor wie wel zo’n toelating werd aangevraagd én toegekend. De Vlaamse Sociale Inspectie is nu een onderzoek gestart naar die arbeidstoelatingen. De CD&V-minister wil het onderzoek afwachten, maar zal de toelatingen indien nodig intrekken. ‘Mensen moeten in eerlijke en correcte omstandigheden kunnen