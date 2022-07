In de Turkse hoofdstad Ankara ligt een gigantisch verlaten pretpark dat bekend stond om zijn vele dino’s. Het park werd geopend in het voorjaar van 2019 en moest zijn deuren weer sluiten in november datzelfde jaar. Drie jaar na de sluiting ervan heeft de natuur overgenomen en vallen de dinosaurusmodellen uiteen.

In 2019 opende de president van Turkije, Recep Tayyip Erdogan, het park, in een poging om zijn plek in de gemeenteraad te behouden bij de komende verkiezingen. Het park heeft daarbij niets bijgedragen, want in de stemming verloor zijn partij de controle over de gemeente Ankara.

Er kwam heel wat kritiek op het park, omdat er miljoenen overheidsgeld werd ingestoken.