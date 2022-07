Online gokken beperkt tot maximaal 200 euro per week

1. Wat houdt de limiet van 200 euro per week in?

De limiet van 200 euro per week geldt alleen voor de sites die gecontroleerd kunnen worden door de Kansspelcommissie. Die zijn beperkt tot de Belgische sites in de private sector, zoals de Belgische varianten van Ladbrokes, Circus en Unibet. Internationale en illegale sites zijn moeilijk tot niet te controleren, daarom geldt de nieuwe speellimiet er niet.

2. Worden mensen zo naar het illegale gokken geleid?

Volgens de voorzitter van de Kansspelcommissie Magali Clavie is er altijd een risico op een verschuiving naar illegale goksites: ‘Bij elke strenge wetgeving krijg je te maken met dit soort risico’s, toch is het belangrijk om limieten te plaatsen op de legale goksites.’ Ze denkt niet dat elke speler zomaar geneigd is om naar een illegale website te gaan. Gokverslaafden zijn zich bewust van de vele problemen die kunnen optreden bij terugbetaling. ‘Als je wint op een illegale website, maar je krijgt je geld niet terug, kun je geen juridische actie nemen tegen die buitenlandse site. Hier in België kan je dat wel’, zegt Clavie.

Tom Evenepoel van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) vindt ook dat de vrees dat speler overschakelen naar illegale sites een gemakkelijk argument is om de status quo te behouden. ‘Maatregelen zoals een reclameverbod of een limiet zijn er om te beschermen.’

3. Kun je de speellimiet omzeilen door meerdere accounts aan te maken?

Er staat geen limiet op het aantal goksites waarvoor je een account kunt aanmaken. Hoewel de speellimiet van 200 euro per week geldt voor elke website, kunnen gokkers nog steeds duizenden euro’s per maand uitgeven door op verschillende sites een rekening aan te maken.

Net daarom noemt het VAD de maatregel een slag in het water. ‘In België telden wij 35 erkende gokaanbieders, waar spelers voor 800 euro per maand kunnen spelen. Als iemand een account maakt op elke site, geeft hij nog steeds 28.000 euro uit aan gokken. Dat is gewoon veel te veel’, zegt Evenepoel.

De limiet is ook makkelijk te ontlopen voor iedereen die niet gekend staat als wanbetaler bij de Nationale bank. Krijg je goedkeuring tot een verhoging? Dan geldt er geen maximaal speelbedrag meer. Gokbedrijven mogen daar geen misbruik van maken, stelt Clavie: ‘Een gokbedrijf kan een klant niet voorstellen om een verhoging aan te vragen, een actieve vraag van de klant is een must.’

Vanaf 20 oktober treedt ook de EPIS-controle in werking bij kansspelinrichtingen. Op de EPIS-lijst staan mensen die door de Kansspelcommissie verboden worden om te gokken. Je kunt vrijwillig op die lijst terechtkomen, wanneer je beseft dat je een gokprobleem hebt en beschermd wilt worden, maar ook mensen met een collectieve schuldregeling komen op de lijst.

Momenteel kunnen die mensen nog gokken bij dagbladhandelaars, maar dat houdt ook op vanaf oktober. Zo voorkomt de commissie een verschuiving van het probleem. ‘Uitgesloten personen zijn kwetsbaar en moeten beschermd worden, niet alleen online maar overal’, reageert Clavie. De commissie stelt bovendien voor om ook wanbetalers op de zwarte lijst op te nemen. Nu krijgen zij een verbod op een speelverhoging, maar geen andere restricties.

4. Hebben de vorige maatregelen al effect gehad?

In 2021 is het gemiddelde aantal mensen dat minstens één keer per week online speelt toegenomen tot 756.493 spelers. ‘Over de jaren heen is gokken, vooral online, enorm toegenomen. Daar horen ook meer gokverslavingen bij’, reageert Evenepoel. ‘Via de maatregelen die in het buitenland worden genomen, zien we wat werkt en wat niet. Zo zijn een leeftijdsgrens en een reclameverbod goede maatregelen. Die worden het best geflankeerd door voldoende preventie en hulpverlening.’ Het VAD vraagt een strengere wetgeving voor de goklimiet. Zij pleiten voor een speellimiet voor alle gokwebsites, en ook offline.

Ook Clavie vindt dat er meer maatregelen genomen moeten worden, bijvoorbeeld de invoering van Itsme, gekoppeld aan het bankrekeningnummer van de speler. ‘De huidige identificatiemethode is problematisch omdat spelers hun paspoortnummer kunnen gebruiken om zich te identificeren, wat onbetrouwbaar is’, zegt Clavie.